Un centenar de personas recuerdan el desalojo del edificio 'El Barco' de Esplugues un año después: “Es un día muy triste”

Un centenar de personas se han concentrado este martes al atardecer ante el solar que ocupaba el edificio 'El Barco' de Esplugues de Llobregat para recordar y denunciar el desalojo de hace un año. Vecinos del edificio, derribado a finales del pasado mes de agosto, han recordado el sufrimiento vivido durante estos meses y han criticado al Ayuntamiento por el trato recibido. "Han cumplido con sus obligaciones ley en mano realojando e indemnizando a los vecinos, pero nos han tratado con cero empatía. Nos han reducido a dinero", ha lamentado Marta Pérez, que vivió en la finca 40 años. También se ha recordado que muchos vecinos han tenido que marcharse de Esplugues "después de toda una vida".

La concentración, convocada por la plataforma vecinal 'Salvem El Barco', el Sindicat d'Habitatge de Esplugues, la PAH y el Ateneu Popular, ha tenido lugar justo un año después de que el 25 de marzo de 2024 el edificio, construido en 1949 y donde vivían 38 familias, fuera desalojado después de que un informe técnico revelara daños estructurales graves.

Un año después, de las 38 familias 15 han sido realojadas en pisos de alquiler y 21 han recibido indemnizaciones por un importe mínimo de 10.000 euros. Las dos familias restantes, que ocupaban ilegalmente sus viviendas, no han recibido ninguna compensación.

Junto a una pancarta con el lema 'Un any del desnonament del Barco. Cap veïna fora d'Esplugues’, durante el acto se ha leído un manifiesto y algunos vecinos del edificio han explicado cómo han vivido estos 12 meses y cuál es su situación actual. Marta Pérez, por ejemplo, que vivió 40 años en 'El Barco', ha explicado que con la ayuda de su hija que vive en los Estados Unidos y el dinero recibido de la indemnización se ha podido comprar un piso de dos habitaciones y quedarse en Esplugues. A pesar de que ella ha podido superar el "trance" de perder su casa "de un día para el otro", ha recordado que otros vecinos todavía no lo han podido hacer. "Yo tengo piso, pero hay 21 familias que no tienen resuelto el problema y que no han podido hacer el luto", ha añadido.

Los concentrados han recordado que el desalojo del edificio, que han asegurado que "ya le fue bien" al Ayuntamiento, ha obligado a muchas familias a marcharse del municipio y, en un caso, incluso a dejar el país, y mudarse a Marruecos. Uno de los vecinos que ha tenido que marcharse de Esplugues es Ricardo, que ha conseguido un piso en Barcelona, en el Poblenou, lo que le obliga a hacer más de dos horas de viaje en autobús cada día para llevar a la escuela su hijo pequeño. "Este periplo diario se suma a los siete meses pasados de hotel en hotel que han sido una tortura física y psicológica", ha recordado.

Todos los vecinos que han tomado la palabra han acusado al Ayuntamiento de haber actuado con total carencia de empatía desde el momento del desalojo y, posteriormente, de cumplir con sus obligaciones legales olvidando la parte personal.