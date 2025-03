Esplugues presenta el proyecto 'Porta Diagonal' en la feria de inversión inmobiliaria internacional de Cannes

Una delegación del Ayuntamiento de Esplugues encabezada por el alcalde, Eduard Sanz, asiste esta semana a la feria inmobiliaria MIPIM 2025, "una de las mayores ferias comerciales para la propiedad y la inversión a Europa", que se celebra en Cannes (Francia).

El consistorio considera la feria como "una oportunidad para explicar proyectos estratégicos y buscar inversiones compatibles con desarrollos inclusivos, sostenibles y cohesionadores". En este contexto, el alcalde Sanz ha presentado este martes "los puntos fuertes de Esplugues, como su ubicación y la apuesta municipal por la innovación".

El más destacado es el proyecto 'Porta Diagonal', considerado por el consistorio como la punta de lanza de la "tercera gran transformación de la ciudad" tras la recuperación de los ayuntamientos democráticos, tendente a "consolidar una economía productiva local basada en el talento y el conocimiento". En plan prevé levantar seis edificios entre los que destacan dos torres de unos 100 m de altura ―una de las cuales ha llamado la atención del gigante biofarmacéutico AstraZeneca y se denomina provisionalmente 'torre A'―, y otra destinada a albergar el hotel 'Tower One', cuya construcción está en marcha. Además, otros cuatro edificios, que previsiblemente estarán vinculados al campus del Hospital Sant Joan de Déu, conforman un total de 90.000 m² de techo en la zona. Todo ello sin obviar la proximidad e influencia del futuro Hospital Clínic.

No ha sido el único proyecto que ha presentado el gobierno local la MIPIM. El plan del 'Esplugues Campus', con la instalación de "empresas innovadoras de biomedicina y de tecnología médica" en las antiguas instalaciones de la Braun, o la nueva Área Residencial Estratégica (ARE) Montesa han sido los otros puntos de anclaje de la propuesta espluguense. 'No tenemos un plan, tenemos una realidad', se lee en el documento de presentación que el gobierno local ha facilitado como guía de su participación en la feria.

Un documento de presentación que, por otra parte, saca pecho de las empresas que se radican en la ciudad, como Nestlé, Salvat, Coca Cola o Euromadi. Compañías cuyas cifras de negocio ayudan a que la comarca del Baix Llobregat sea la segunda de la provincia barcelonesa que más facturación empresarial registra después del Barcelonès. "Gracias a nuestra proyección y dinamismo, somos un polo de atracción de talento altamente cualificado y un destino estratégico para la inversión en sectores de vanguardia", ha declarado el alcalde.

La MIPIM de Cannes se lleva a cabo hasta el 14 de marzo, con 20.000 participantes, más de 2.500 expositores, más de 480 conferencias y la presencia de más de 6.500 inversores de 90 países, según los datos que ofrece la feria.