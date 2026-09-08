Dos españoles de 25 años afincados en Boston captan 600.000 euros para llevar sus gafas con IA a los laboratorios

Eran amigos desde pequeños y siempre tuvieron claro que, una vez se adentrasen en el mundo laboral, harían algo juntos. A los cántabros Luis Alvear y Álvaro Buitrago, de 25 años, no les frenó en su premisa que el primero ganase una beca para jugar al tenis en Estados Unidos y estudiar Ingeniería Informática en Chicago. Al contrario, lo convirtieron en una oportunidad empresarial.

"Al terminar mis estudios me mudé a Boston y empecé a trabajar en una biotecnológica que desarrollaba modelos de IA para la industria. Fue allí cuando vi un gran cuello de botella en el registro de información en los laboratorios, donde el mínimo error mal detectado que cometiese un científico significaba tirar a la basura meses de trabajo y millones de dólares", explica Alvear, que atiende a EL PERIÓDICO a través de una videollamada junto a Buitrago.

Esa observación es la que les llevó, en noviembre de 2025, a cofundar Dimenso AI junto a Daniel de la Pedraja, uno de los principales inversores de la compañía, que este lunes acaba de cerrar su primera ronda de inversión por el valor de 600.000 euors. La propuesta de negocio cristaliza en unas gafas inteligentes de seguridad (hardware) respaldadas por un sistema de inteligencia artificial (software) llamado, también, Dimenso.

Documentación en directo

Alvear abre un estuche y muestra un ejemplar. A primera vista, la estética recuerda a las Ray-Ban de Meta, "pero trabajamos con otros proveedores", aclara. Incorporan micrófono, altavoz y dos cámaras, lo que permite documentar todo el experimento automáticamente, eliminando la necesidad de transcribir notas al ordenador al salir del laboratorio, y avisar al profesional durante el proceso si este comete algún fallo.

"Tú te las pones, las enciendes y puedes hablar con las gafas con Dimenso con las manos completamente libres. Le puedes pedir que te escanee un código de barras, preguntarle dudas sobre el proceso, pedirle que realice anotaciones, operaciones...", explica el cofundador. Según cálculos internos, el sistema permite capturar 20 veces más datos que el método tradicional, lo que mejora la calidad de los análisis posteriores y permite ahorrar un 65% del tiempo dedicado a tareas administrativas.

La startup opera bajo un modelo de Software como Servicio (SaaS) que ofrece licencias individuales, cuyo coste oscila entre los 2.000 y 4.000 dólares anuales, dependiendo del tamaño de la compañía y el plan elegido. Las gafas se entregan de forma gratuita bajo un modelo de arrendamiento (lease) incluido con la suscripción al software. Apuntan a clientes como laboratorios académicos, incubadoras, startups biotecnológicas o la industria farmacéutica.

La compañía busca crecer en España

Si bien Dimenso está radicada en Kendall Square (Boston), uno de los mayores polos mundiales de innovación biotecnológica y sede de compañías como Moderna y Biogen, los cofundadores quieren expandir su negocio a España, donde ya colaboran con empresas y centros académicos de referencia, pero cuyos nombres no pueden revelar por motivos de confidencialidad.

Precisamente, con el objetivo de acelerar esta inmersión en el mercado, Dimenso acaba de cerrar una ronda de inversión pre-inicial (pre-seed) de 600.000 euros liderada por Draper B1, gestora con sede en Valencia con más de 100 startups invertidas —entre ellas, Dost, Fourvenues o Arkadia— y varias desinvertidas, como Signaturit, Jeff o Traventia; y acompañada por Next Tier Ventures.

"Vimos una oportunidad excepcional en una compañía que aborda un problema de productividad claro y cuantificable. Su capacidad para identificar un punto de dolor crítico del mercado, junto con un equipo joven basado en Boston, se refleja en una tracción temprana validada por grandes instituciones", señala Raquel Bernal, socia de Draper B1, a través de un comunicado.

Además, el fondo contextualiza la inyección "en un momento de ebullición para la intersección entre IA y Life Sciences", resaltando los recientes acuerdos de gigantes como OpenAI o Anthropic con grandes farmacéuticas para agilizar el I+D a nivel algorítmico en el que "la startup española abordaría la 'última milla' de este proceso", apunta.

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Preguntados Buitrago y Alvear por los próximos pasos de su negocio, explican que en el futuro apuntan a la robotización en el laboratorio. "La idea sería poder ofrecer un modelo de automatización a cada cliente a partir de la recopilación masiva de datos, que no quiere decir que los vendamos, sino que servirían para entrenar a robots específicos para cada laboratorio, ayudándoles a replicar físicamente las tareas repetitivas que ya realizaban", trasladan.