Arde España en el verano más infernal: 138.000 hectáreas quemadas hasta el 10 de agosto

Arde España de forma incontrolada. Las altas temperaturas que trae el cambio climático, así como negligencias y fuegos provocados por personas están dando como resultado el peor verano de la historia en materia de incendios en nuestro país desde que hay datos.

El Ministerio del Interior ha publicado los de la superficie quemada en los incendios en nuestro país, dando como cifra 138.000 hectáreas calcinadas hasta el pasado 10 de agosto: "Los datos serán peores la semana que viene", explicaba Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España en una comparecencia pública.

Dentro de estos datos no se incluyen algunos como los que siguen activos en Ourense, que ya se ha cobrado más de 62 mil hectáreas de terreno, que lo convierte en el peor incendio de la historia de Galicia. O los de Castilla y León, que se calcula que habrá quemado más de 100 mil hectáreas de tierra y que siguen sin ser controlados.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una visita este sábado a la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado. / EDUARDO PALOMO

La ministra explicó que el operativo contra el fuego cuenta con 1.500 efectivos de la UME más otros 2.000 de apoyo, 500 efectivos adicionales y 100 de la armada. También cuenta con 5.000 guardias civiles desplegados en los terrenos afectados y 375 policías nacionales. Y aprovechó para dar las gracias a Países Bajos, Alemania, Francia, Chequia y Eslovaquia por la ayuda que han ofrecido a España para luchar contra los incendios.

De momento, estas cifras ya convierten a 2025 en el año en el que más hectáreas se han quemado en la última década desde 2022, año en el que ardieron 214.966,72 hectáreas hasta el 10 de agosto. Cabe recordar que hasta mediados de julio se habían quemado menos hectáreas en 2025 que en 2024 y, de hecho, este año era el quinto en hectáreas quemadas de la última década. Según ha explicado Aagesen, ahora mismo hay 40 incendios activos, de los cuales "23 son especialmente preocupantes".

Ayuda europea

"La ola de calor acabará hoy, son buenas noticias", explicó Francisco Javier Rodríguez, director de la AEMET desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de Madrid, dando una de las pocas noticias positivas de la semana. Además anunció lluvias y tormentas, "especialmente en la zona norte".

En esa misma comparecencia, Virginia Barcones, directora de Protección Civil, explicó que "desde el lunes 11, y viendo que la situación podría complicarse, activamos el mecanismo europeo de Protección Civil, con el sistema europeo para reclamar medios". Detalló así las dotaciones de material y personas que han enviado otros países de la Unión Europea para ayudar en la extinción de los fuegos.

Barcones contó que han llegado dos aviones de Francia que están operando en el incendio de Galicia, además de un equipo de 100 bomberos forestales. Italia también aportó dos aviones para combatir el fuego que asola León.

Incendio forestal se acerca a Quiroga, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). El incendio registrado en Larouco (Ourense) “se comportó de un modo explosivo” y pasó el Sil hasta por 15 puntos, para acabar entrando en la provincia de Lugo, al cruzar a Quiroga. La calidad del aire en Ourense y Lugo continúa viéndose afectada por los efectos de los incendios forestales en la provincia, donde aún hay 13 fuegos sin extinguir, 12 activos y 1 estabilizado, que ya han calcinado alrededor de 50.570 hectáreas. 17 AGOSTO 2025;INCENDIO;INCENDIO FORESTAL;LUGO;GALICIA Carlos Castro / Europa Press 17/08/2025. Carlos Castro; / Carlos Castro / Europa Press

Desde Países Bajos mandaron dos helicópteros con capacidad de 7.000 litros de agua. Eslovaquia mandó un helicóptero Blackhawk con capacidad de 3.400 litros. República Checha enviará otro medio aéreo que se incorporará a la zona entre Galicia y Castilla y León.

Alemania mandó 66 bomberos y 21 vehículos, que serán destinados al incendio de Jarilla, en Cáceres. También Finlandia mandó dotaciones humanas de bomberos forestales. "Es el mayor contingente de ayuda internacional de la historia de nuestro país", explicó la directora, añadiendo que las comunidades también están preparadas: "Tenemos activadas todas las unidades de Protección Civil de todas las subdelegaciones".

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo / Brais Lorenzo / EFE

Pirotecnia

También ha pedido España a Europa la activación del Copernicus, el sistema satelital que va a "permitir saber de cuántas hectáreas quemadas estamos hablando en cada zona. Una vez que el Copernicus empiece a emitir imágenes, son públicas y todos las podremos ver".

Del mismo modo, Barcones explicó que, "estamos en fechas de fiestas patronales" y hay que extremar las precauciones "en cuestiones de fuegos artificiales y pirotecnia, con actuaciones como la prohibición de venta a particulares".