Los incendios siguen golpeando el noroeste de España y el de Jarilla avanza hacia Plasencia

Los incendios forestales siguen devastando el noroeste de la península, y mientras la situación mejora en el de Molezuelas de la Carballeda, entre León y Zamora, en Cáceres preocupa el desarrollo del fuego de Jarilla, que avanza hacia la ciudad de Plasencia.

En la actualidad, 19 de los incendios activos requieren la ayuda de medios estatales, cifra que puede cambiar a lo largo del día dependiendo de la evolución de los trabajos de extinción, según se ha expuesto en la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios que ha presidido por videconferencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

Un total de 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan este sábado en el ataque directo de las llamas en 13 incendios, a los que se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados.

Coordinación

Por primera vez de forma coordinada, las comunidades de Castilla y León, Asturias y Cantabria han utilizado este sábado el sistema de comunicación masiva de los teléfonos móviles Es-Alert para pedir a los ciudadanos cercanos a los Picos de Europa que abandonen cualquier actividad en la montaña.

La ola de calor tampoco ayuda a la evolución de los fuegos y se esperan hasta 39 grados en las provincias de Zamora, Salamanca y Cáceres, todas ellas en aviso naranja (riesgo importante), mientras en Ourense las máximas pueden alcanzar los 38, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Varios bomberos tratan de extinguir un fuego, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España). / Fernando Otero - Europa Press

Galicia, diez fuegos activos

Los incendios que combaten los servicios de extinción en Galicia han calcinado solo en la provincia de Ourense más de 42.000 hectáreas, con diez fuegos activos. De momento hay unos 150 evacuados, la mayoría de la residencia de A Rúa y 68 personas siguen confinadas en sus domicilios en diferentes municipios.

El incendio más grande en Ourense es el de Chandrexa de Queixa, que sería ya el mayor de la historia de Galicia, donde se unieron los focos de Requeixo y Parafita y al que también se unió el de Vilariño de Conso-Mormentelos, con más de 16.000 hectáreas quemadas, según el balance de Medio Rural.

Además de los incendios en Ourense permanecen activos otros en la provincia de A Coruña, como el declarado en Muxía-Nosa Señora da O, que ha calcinado 50 hectáreas, o el de Agolada-O Sexo, en la provincia de Pontevedra, que ha arrasado 400 hectáreas.

Preocupa Extremadura

En Extremadura es muy preocupante la evolución del incendio de Jarilla, que se acerca a la ciudad de Plasencia. Las labores de extinción no han podido impedir que ardieran varias casas en la urbanización Navas de la Mata, en Casar de Cáceres.

Aunque el incendio llegó a estar casi estabilizado, con 4.800 hectáreas quemadas, este viernes se reactivó y preocupan dos frentes en el Valle del Jerte.

A media mañana del sábado seguían confinados los vecinos de Casas del Monte y de Segura de Toro. Sin embargo, el fuego de Casar de Cáceres, que la noche del viernes preocupaba mucho, tiene una evolución favorable tras quemar unas 3.000 hectáreas.

Frente de fuego en la zona de incendios del sureste de la provincia de Ourense. | Abraham Rosendo «Breikus» / Cedida

Castilla y León y Asturias

Once incendios en nivel 2 de peligrosidad se contabilizan en Castilla y León. El de Molezuelas de la Carballeda mantienen una evolución favorable, lo que ha permitido la vuelta a casa de 2.579 vecinos en la provincia leonesa, tras quemar más de 31.700 hectáreas, con lo que apunta a ser, además con dos víctimas mortales, el más grave de la historia de España.

Se complica la situación en el fuego de Yeres/Llamas de Cabrera por un comportamiento "anómalo" de este último que está acercando las llamas a Ponferrada.

Asturias registra seis fuegos activos, siete controlados y uno estabilizado cuya evolución ha mejorado ligeramente debido a las condiciones de temperatura y humedad. El incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, ha provocado la evacuación de cuatro personas.

Heridos aún en situación crítica

La situación de los heridos ingresados desde el pasado miércoles por graves quemaduras en Castilla y León sigue siendo crítica para cuatro de ellos, otro está grave y el sexto permanece estable con una evolución positiva. Además, cuatro militares de la UME resultaron heridos este viernes en Yeres (León), tres de ellos con quemaduras de diversa consideración.

Hasta las 14:00 horas, los incendios provocan doce cortes de carretera, dos de ellas nacionales y el resto de la red secundaria. Además, sigue cortado el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, interrumpido desde el pasado jueves.