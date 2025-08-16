FUEGOS ESPAÑA
Los incendios siguen golpeando el noroeste de España y el de Jarilla avanza hacia Plasencia
1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en su extinción
El incendio en Molezuelas de la Carballeda es ya el más grave de la historia de España
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Los incendios forestales siguen devastando el noroeste de la península, y mientras la situación mejora en el de Molezuelas de la Carballeda, entre León y Zamora, en Cáceres preocupa el desarrollo del fuego de Jarilla, que avanza hacia la ciudad de Plasencia.
En la actualidad, 19 de los incendios activos requieren la ayuda de medios estatales, cifra que puede cambiar a lo largo del día dependiendo de la evolución de los trabajos de extinción, según se ha expuesto en la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios que ha presidido por videconferencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
Un total de 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan este sábado en el ataque directo de las llamas en 13 incendios, a los que se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados.
Coordinación
Por primera vez de forma coordinada, las comunidades de Castilla y León, Asturias y Cantabria han utilizado este sábado el sistema de comunicación masiva de los teléfonos móviles Es-Alert para pedir a los ciudadanos cercanos a los Picos de Europa que abandonen cualquier actividad en la montaña.
La ola de calor tampoco ayuda a la evolución de los fuegos y se esperan hasta 39 grados en las provincias de Zamora, Salamanca y Cáceres, todas ellas en aviso naranja (riesgo importante), mientras en Ourense las máximas pueden alcanzar los 38, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Galicia, diez fuegos activos
Los incendios que combaten los servicios de extinción en Galicia han calcinado solo en la provincia de Ourense más de 42.000 hectáreas, con diez fuegos activos. De momento hay unos 150 evacuados, la mayoría de la residencia de A Rúa y 68 personas siguen confinadas en sus domicilios en diferentes municipios.
El incendio más grande en Ourense es el de Chandrexa de Queixa, que sería ya el mayor de la historia de Galicia, donde se unieron los focos de Requeixo y Parafita y al que también se unió el de Vilariño de Conso-Mormentelos, con más de 16.000 hectáreas quemadas, según el balance de Medio Rural.
Además de los incendios en Ourense permanecen activos otros en la provincia de A Coruña, como el declarado en Muxía-Nosa Señora da O, que ha calcinado 50 hectáreas, o el de Agolada-O Sexo, en la provincia de Pontevedra, que ha arrasado 400 hectáreas.
Preocupa Extremadura
En Extremadura es muy preocupante la evolución del incendio de Jarilla, que se acerca a la ciudad de Plasencia. Las labores de extinción no han podido impedir que ardieran varias casas en la urbanización Navas de la Mata, en Casar de Cáceres.
Aunque el incendio llegó a estar casi estabilizado, con 4.800 hectáreas quemadas, este viernes se reactivó y preocupan dos frentes en el Valle del Jerte.
A media mañana del sábado seguían confinados los vecinos de Casas del Monte y de Segura de Toro. Sin embargo, el fuego de Casar de Cáceres, que la noche del viernes preocupaba mucho, tiene una evolución favorable tras quemar unas 3.000 hectáreas.
Castilla y León y Asturias
Once incendios en nivel 2 de peligrosidad se contabilizan en Castilla y León. El de Molezuelas de la Carballeda mantienen una evolución favorable, lo que ha permitido la vuelta a casa de 2.579 vecinos en la provincia leonesa, tras quemar más de 31.700 hectáreas, con lo que apunta a ser, además con dos víctimas mortales, el más grave de la historia de España.
Se complica la situación en el fuego de Yeres/Llamas de Cabrera por un comportamiento "anómalo" de este último que está acercando las llamas a Ponferrada.
Asturias registra seis fuegos activos, siete controlados y uno estabilizado cuya evolución ha mejorado ligeramente debido a las condiciones de temperatura y humedad. El incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, ha provocado la evacuación de cuatro personas.
Heridos aún en situación crítica
La situación de los heridos ingresados desde el pasado miércoles por graves quemaduras en Castilla y León sigue siendo crítica para cuatro de ellos, otro está grave y el sexto permanece estable con una evolución positiva. Además, cuatro militares de la UME resultaron heridos este viernes en Yeres (León), tres de ellos con quemaduras de diversa consideración.
Hasta las 14:00 horas, los incendios provocan doce cortes de carretera, dos de ellas nacionales y el resto de la red secundaria. Además, sigue cortado el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, interrumpido desde el pasado jueves.
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: 'Tengo que conseguir una reunión para los amigos
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- ¿Qué centros comerciales abren hoy 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?
- Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente