Iberent impulsa la transformación digital con un renting tecnológico al alza

Cada vez más compañías apuestan por el renting tecnológico para acceder a tecnología de última generación sin realizar grandes inversiones iniciales.

En este contexto, Iberent Technology se consolida como un aliado estratégico, combinando innovación, flexibilidad financiera, sostenibilidad y un servicio integral de acompañamiento.

El mercado del renting gana terreno en 2025

Aunque no existen cifras específicas para el renting tecnológico en 2025, contrastar estos datos con tendencias del sector tecnológico español aporta contexto valioso. El ecosistema tech en España creció un 22 % en 2025, generando más de 108 000 empleos directos y movilizando recursos por valor de 14 .816 millones de euros, así lo revela el Informe Nacional de Empresas Tech 2025. Este dinamismo sugiere que el renting tecnológico está claramente alineado con una tendencia general de digitalización ágil y creciente demanda de acceso flexible a hardware y soluciones innovadoras.

Iberent Technology se consolida como un aliado de la digitalización empresarial, combinando innovación, flexibilidad financiera, sostenibilidad y servicio integral

Xavier Martínez, Chief Sales & Marketing Officer de Iberent Technology, explica que la empresa "garantiza a través de nuestros colaboradores del canal de distribución acreditada, equipos y soluciones de marcas líderes, desde portátiles de última generación hasta dispositivos móviles, impresión, comunicaciones o audiovisuales. Nuestros clientes de empresa tienen la libertad de elección de su proveedor de tecnología para actualizar y equipar su empresa, esto evita la obsolescencia tecnológica y mantiene a las empresas en la vanguardia de la competitividad".

Flexibilidad financiera y previsibilidad

Hoy en día la flexibilidad y capacidad de adaptación es clave, ya que el modelo de renting permite liberar capital para invertir en crecimiento. Con Iberent, los planes son personalizables y escalables, adaptándose al ritmo y necesidades de cada cliente, haciendo accesible la tecnología y equipamiento también a autónomos, pymes y grandes corporaciones, además, proporcionan un control de costes claro y sostenible.

Iberent Technology garantiza tranquilidad operativa a sus clientes mediante un acompañamiento constante y resolución ágil de incidencias

"En Iberent ofrecemos un enfoque 360º. En colaboración con el distribuidor, no nos limitamos tan solo a la parte financiera sino también a la parte de valor añadido como instalación, actualizaciones de equipamiento y soporte especializado a través de nuestro departamento de Servicio Multirriesgo. El cliente cuenta con un acompañamiento constante, asegurando continuidad operativa y resolución ágil de incidencias", cuenta Martínez.

Sostenibilidad y economía circular

La compañía promueve la reutilización y el reciclaje de equipos, alargando su ciclo de vida y reduciendo su impacto medioambiental. "Esta apuesta por el Renting Circular aporta eficiencia y responsabilidad, alineándose con prácticas empresariales cada vez más valoradas, también dentro de nuestros servicios, la certificación y gestión del borrado de datos, algo básico para proteger la información y propiedad intelectual de nuestros clientes en los dispositivos que se reciclan o renuevan", sostienen desde la compañía.

"En un entorno empresarial marcado por la transformación tecnológica acelerada, en Iberent Technology ofrecemos más que renting: brindando una fórmula eficiente, flexible y confiable para que las empresas se centren en crecer sin preocuparse por la gestión de la infraestructura tecnológica, todo ello con una atención personalizada gestionada por un equipo humano profesional, con más de 20 años de experiencia en el mercado español, nuestro mejor aval", concluye Xavier Martínez.

La compañía promueve la reutilización y el reciclaje de equipos, alargando su ciclo de vida y ofreciendo un renting tecnológico eficiente, flexible y confiable

En línea con esa política, Iberent apuesta por un modelo de renting personalizado, con un interlocutor único para cada cliente y seguimiento integral durante todo el ciclo del contrato. Entre sus innovaciones destaca 'Shop&Go', una solución e-commerce para partners de distribución que agiliza la gestión tecnológica. Además, ofrecen Protección Multirriesgo y programas de Renting Circular que promueven sostenibilidad y eficiencia sin costes ocultos. La empresa mantiene contacto con el 100 % de sus clientes para asegurar una experiencia satisfactoria, reflejando la cultura de cuidado que caracteriza a Iberent.

Iberent potencia el canal de distribución, ofreciendo soluciones tecnológicas integrales adaptadas a cada etapa del negocio.

El canal de distribución es un motor clave para Iberent, potenciando las ventas de tecnología y equipamiento mediante soluciones 360 adaptadas a cada empresa o autónomo. Hoy, el renting tecnológico se concibe como un servicio inteligente, alineado con cada etapa del negocio, en el que Iberent no solo financia la tecnología, sino que asegura que funcione para el cliente.