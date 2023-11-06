“Ofrecemos el mayor catálogo de artículos para el sector Horeca con más de 20.000 referencias”

GGMGASTRO IBÉRICA sigue fiel a la filosofía del grupo GGMGASTRO creado con el ánimo de reinventar el día a día del profesional de la gastronomía introduciendo la venta online en el sector para que sus clientes pudiesen adquirir de forma cómoda y sencilla cualquier tipo de maquinaria o equipo que pudiesen necesitar para su negocio y, así, poder afrontar situaciones imprevistas con las mayores garantías de éxito posibles. Aprovechando su presencia en el Fórum Gastronómico de Barcelona, hablamos con Xavier Mota, gerente de la delegación para España y Portugal.

Un año más volvemos a encontrarnos antes del Fórum Gastronómico de Barcelona, ¿con qué objetivo vais este final de 2023-inicios de 2024?

El objetivo es afianzarnos en el mercado y ampliar nuestra presencia tanto online como física ofreciendo un mejor servicio, así como plazos de entrega menores. Para ello, además de los showrooms de Barcelona (Avda. Meridiana 523-527) y de Málaga (c/Navarro Ledesma 192), hemos crecido con un nuevo Showroom en Madrid (c/ Severo Ochoa 11, Rivas-Vaciamadrid) así como un nuevo Centro Logístico en Sant Sadurní d’Anoia. Igualmente hemos iniciado los trabajos para la apertura de un Showroom adicional en Lisboa (Portugal).

“Hemos conseguido reducir drásticamente los tiempos de espera hasta la entrega en equipos de refrigeración y ahora se irán añadiendo paulatinamente más familias de equipos”





¿Qué novedades nos presentaréis?

Aprovechando las nuevas instalaciones abiertas y referidas anteriormente, hemos establecido una línea de equipos de refrigeración en nuestro nuevo Centro Logístico que nos permite entregar dichos artículos en un plazo de 2 días desde que se establece el pedido. Hemos conseguido reducir drásticamente los tiempos de espera hasta la entrega y ahora se irán añadiendo paulatinamente más familias de equipos para conseguir acortar plazos en la entrega de la mayoría de artículos.

Stand de GGMGASTRO en el Fórum Gastronómico de Barcelona / GGMGASTRO

En cuanto a nuevas creaciones, presentamos varios artículos pensados para uso en zonas de ocio y eventos, como carritos de helados (con y sin bicicleta), mini-hornos de pizzas, máquinas de palomitas que, además de ofrecer un resultado profesional, buscan llamar la atención con un diseño muy cuidado. También presentamos como novedad una mini-prensa para producir aceite que está teniendo muy buena acogida.

Hablemos un poco de vuestro abanico de productos, ¿qué podemos encontrar?

Todo lo que cualquier profesional del sector Horeca (Hostelería, Restauración y Catering) pueda necesitar. Ofrecemos el mayor catálogo de artículos para el sector con más de 20.000 referencias de artículos diferentes y siempre con la mejor relación calidad/precio del mercado. Entre dichos productos figuran aparatos de cocina, equipamiento para pizzería y grill, mobiliario de acero inoxidable, cualquier tipo de maquinaria para refrigeración, hornos tanto para pizza como combi, ventilación, vitrinas, utensilios, sartenes y ollas, etc. En definitiva, todo lo que un profesional de la restauración pueda precisar en cualquier momento.

“Queremos ampliar nuestra presencia a nuevos países y abrir nuevos centros para así poder aumentar nuestra accesibilidad física a los clientes”

¿A qué tipo de clientes van orientados?

Originalmente nuestra empresa se creó orientada a establecimientos incluidos dentro de la familia de la hostelería y restauración (restaurantes, hoteles, bares y heladerías…) y, aunque siguen siendo nuestros principales clientes, sí que hemos observado un claro crecimiento de clientes dentro de otros sectores, como escuelas, supermercados… Cabe destacar el sector farmacéutico y de la salud (clínicas, hospitales…), así como empresas dentro del sector de la gestión de residuos que están demandando equipos de refrigeración especiales para almacenaje y mantenimiento de distintos tipos de materiales y sustancias (sustancias sensibles a la temperatura, así como residuos).

De cara al futuro, ¿hacia dónde queréis avanzar?

Aparte de ampliar nuestra presencia a nuevos países como podría ser Norte de África, estamos procediendo con los trabajos de la apertura de nuevos centros para así poder aumentar nuestra accesibilidad física a los clientes, así como mejorar nuestro servicio pre y post venta y, por supuesto, reducir plazos de entrega.