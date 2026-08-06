El debate
Fenómeno histórico
¿Dónde verás el eclipse? Cuéntanos tus planes y envíanos tus fotos después
Un joven se coloca unas gafas para disfrutar de un eclipse de sol total, en una fotografía de archivo. EFE/TANNEN MAURY. NO VENTAS ZONA EPA / TANNEN MAURY / EFE
La pregunta que corre estos días como la pólvora es dónde vas a ver el eclipse y con quién. El 12 de agosto no es Fin de año, pero tiene muchos elementos que lo recuerdan: un momento muy especial marcado por la hora, en torno a las 20 horas, que durará muy poco, y que es capaz de movilizar a millones de personas para que a un mismo tiempo celebren el acontecimiento.
España es el país más afortunado por este fenómeno, que también se verá en una parte de Portugal, en Groenlandia, Islandia y una parte remota de Rusia. Habrá territorios más favorecidos, desde Galicia hasta las Baleares pasando por Madrid y Zaragoza, también Oviedo y Tarragona. Desde Barcelona también podrá verse, pero ojo, necesitas orientarte bien, hacia la puesta de sol, y una posición elevada sin obstáculos visuales y cielo despejado. Si lo tienes todo, solo te falta lo más importante: las gafas que protegerán tu mirada para disfrutar con seguridad del espectáculo.
De todo esto te hemos hablado en EL PERIÓDICO las últimas semanas, y hemos abierto hasta un directo para recoger las últimas noticias de actualidad que pueden servirte para seguir el acontecimiento. Lo que nos falta ahora eres tú, que nos cuentes qué esperas del eclipse, cómo lo vas a ver y dónde planeas disfrutar del espectáculo. Cuéntanoslo, y si además nos envías luego una foto del momento, te la publicaremos. ¿Participas?
Escríbenos al correo cartaslectores@elperiodico.com.
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