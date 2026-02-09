El debate
¿Tu negocio o tu empleo se ha visto afectado por los problemas de Rodalies? Cuéntanos tu caso
Un usuari de Rodalies parla amb un treballador del servei, ahir a l’andana de Maçanet-Massanes. | GERARD VILÀ / ACN
Los retrasos y averías de los trenes de Rodalies de las últimas semanas han supuesto un punto de inflexión en un servicio que ya arrastraba deficiencias y que causaba problemas a los usuarios hace tiempo. Aunque se han establecido refuerzos de transporte alternativo para garantizar la movilidad, la continuidad de los retrasos y la excepcionalidad de la situación ha causado un impacto en los trabajadores.
Explícanos tu experiencia si te ha afectado en tu negocio, empresa o el desempeño de tu empleo. Puedes enviarla al correo cartaslectores@elperiodico.com.
