¿Tu negocio o tu empleo se ha visto afectado por los problemas de Rodalies? Cuéntanos tu caso

Un usuari de Rodalies parla amb un treballador del servei, ahir a l’andana de Maçanet-Massanes. | GERARD VILÀ / ACN

Los retrasos y averías de los trenes de Rodalies de las últimas semanas han supuesto un punto de inflexión en un servicio que ya arrastraba deficiencias y que causaba problemas a los usuarios hace tiempo. Aunque se han establecido refuerzos de transporte alternativo para garantizar la movilidad, la continuidad de los retrasos y la excepcionalidad de la situación ha causado un impacto en los trabajadores.

Explícanos tu experiencia si te ha afectado en tu negocio, empresa o el desempeño de tu empleo. Puedes enviarla al correo cartaslectores@elperiodico.com.

