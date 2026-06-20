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"En Terrassa queremos la zona 2, ya"
Un tren de FGC dirección Terrassa / FGC
Montse Recio
Se nos pide que utilicemos el transporte público, principalmente por cuestiones ambientales, pero pocos factores nos animan realmente a ello. Los 'terrassencs' llevamos años pagando más que otros municipios con características similares, pero no solo el precio del billete es un problema: también sufrimos retrasos, los trenes son antiguos e incómodos y algunas instalaciones dejan mucho que desear.
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Este sobrecoste para desplazarnos hasta Barcelona es totalmente injusto. Si realmente se quiere fomentar el uso del transporte público, quizá sea hora de empezar a trabajar seriamente en estos aspectos. Tal vez haya llegado el momento de darle la prioridad que merece este asunto. En Terrassa queremos la zona 2, ya.
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