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"Si Zapatero deja de sostener al Gobierno de Sánchez, hay riesgo de derrumbe"
José Luis Rodríguez Zapatero i Pedro Sánchez en un acte electoral a València, el maig del 2024. | ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS
Jordi Querol
Las causas por las cuales los edificios colapsan son muy diversas. Un bombardeo y un terremoto pueden reducirlos a escombros en cuestión de segundos, pero, además, también existen muchas otras causas: patologías en las vigas de sus forjados, movimientos diferenciales en las cimentaciones, ausencia del debido arriostramiento entre los pilares estructurales… y un largo etcétera.
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Las riostras son los elementos que garantizan la estabilidad de un edificio cuando arrecian las tensiones. Exactamente ese papel ha desempeñado José Luis Rodríguez Zapatero para el Gobierno de España. Sin embargo, cuando una riostra cede, todo el edificio entra en riesgo. Las declaraciones del empresario Julio Martínez, amigo del expresidente, han abierto una grieta que amenaza con extenderse por toda la estructura del Gobierno.
Si esa riostra deja de sostener el edificio, el riesgo de derrumbe deja de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad real. Durante mucho tiempo, buena parte de la solidez del Gobierno de Pedro Sánchez ha descansado sobre la influencia política de Zapatero. Si ese apoyo se resquebraja, también puede hacerlo el edificio que ha contribuido a sostener.
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