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"Zapatero y Alí Babá"

El secretari general del PP, Miguel Tellado. | A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

El secretari general del PP, Miguel Tellado. | A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Jordi Querol

Jordi Querol

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El pasado fin de semana -creo que fue el domingo 24 de mayo-, disfruté de lo lindo escuchando en el programa 'La Roca' los razonamientos inteligentes de varios tertulianos que opinaban sobre la manera de regular las actividades de los políticos de altura (presidentes de gobierno...) cuando, definitivamente, se jubilan.

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El tema surgió a raíz de algo que hoy está horrorizando a una mayoría de españoles: lo de Zapatero. Como digo, algunos tertulianos -todos muy preparados y de muy buena fe- supieron enfocar con talento y educación un asunto que, por lo visto, en una gran mayoría de países europeos lleva ya varios años absolutamente regulado: las actuaciones públicas de los expresidentes de gobierno. Un camino interesante para intentar evitar según qué tipo de supuestas influencias y corrupciones.

Al terminar el programa aludido, cambié de canal y toda mi anterior satisfacción se vino abajo al oír casualmente al secretario general del PP, Miguel Tellado, hablando de Ali Babá y los 40 ladrones: una manera muy distinta de analizar problemas.

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