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"El tesoro oculto de Zapatero"
Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de Zapatero en una imagen de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL
Victoriano Sánchez
Han transcurrido más de dos semanas desde que José Luis Rodríguez Zapatero difundió un vídeo en el que defendía su inocencia y anunciaba su intención de ofrecer explicaciones sobre la aparición de unas joyas en su despacho. Sin embargo, hasta la fecha no se han hecho públicos documentos que permitan conocer con claridad el origen, la procedencia o la trazabilidad de dichas piezas.
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Según las informaciones aparecidas, el conjunto estaría compuesto por más de un centenar de joyas; collares, anillos, pulseras, pendientes y otras piezas con piedras preciosas, además de alguna de valor histórico, un auténtico tesoro cuyo valor se ha estimado en más de 1,3 millones de euros. De confirmarse esta valoración, estaríamos ante bienes de considerable importancia económica, lo que incrementa el interés por conocer las circunstancias de su adquisición.
La falta de información alimenta la incertidumbre. En democracia, la transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones de cualquier representante político. Siguen sin aclararse cuestiones esenciales: ¿cómo y cuándo se obtuvieron las joyas? Si fueron un regalo, ¿quién las entregó, por qué motivo y si fueron declaradas fiscalmente? Y si procedían del extranjero, ¿cumplieron todos los requisitos legales y aduaneros? Son preguntas básicas que merecen una respuesta clara y documentada. Mientras esta no llegue, la incertidumbre y las sospechas seguirán creciendo.
La primera decisión, por parte de su abogado, ha sido solicitar el aplazamiento de su declaración ante el juez. Ahora corresponde actuar a las autoridades competentes, incluida la Agencia Tributaria y, en su caso, los órganos judiciales, para verificar que se hayan cumplido todas las obligaciones legales. Mientras tanto, la ciudadanía no cesa de reclamar explicaciones, ya que los dirigentes y exdirigentes públicos están sujetos a un especial deber de ejemplaridad.
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