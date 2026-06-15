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"No són els creueristes sinó la concentració en espai temps, el caràcter de la visita i la despesa"

Vistas de la ciudad desde la Sagrada Familia, con Ciutat Vella, la Catedral y cruceros en el puerto al fondo . Barcelona ,21 de mayo de 2026 Fotografía de Ferran Nadeu

Vistas de la ciudad desde la Sagrada Familia, con Ciutat Vella, la Catedral y cruceros en el puerto al fondo . Barcelona ,21 de mayo de 2026 Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Antonio Paolo Russo

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He llegit la notícia publicada a EL PERIÓDICO sobre l’estudi de l’impacte del turisme de creuers, estudi encarregat per la Associació de Línies de Creuers a un equip de la Universitat de Girona, que -sorpresa!- diu que el creuerisme, ni fu ni fa del desastre 'over'-turístic de Barcelona. D’estudis independents, i pagats amb diner públic, sobre el comportament visitant dels creueristes a la destinació, utilitzant tecnologies de 'visitor tracking', se’n fan des de fa 15 anys, i a Barcelona també, arribant a conclusions del tot oposades.

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Allò que és ruïnós per la ciutat no és el nombre mitjà de creueristes que passen per la ciutat, sinó la concentració espacial i temporal, el caràcter de la visita i la despesa, que no compensa els costos socials associats, però no parlar de l’empremta ambiental dels creuers. Tot rigorosament mesurat i analitzat. Espero veure publicat aquest estudi per entendre bé metodologia, mostra i objectiu, i no haver d’arribar a la conclusió que es tracti de l’enèsima patranya.

Com quan la patronal dels apartaments turístics va encomanar un estudi on sortia que no tenen res a veure amb la crisi de l’accés a l’habitatge; el Govern PP-Vox balear pagant per confirmar que les regulacions són contraproduents; l'encomanada pels agents del sector per dir que el Hard Rock produiria milers de llocs de treball al Camp de Tarragona; o les estimacions d’impacte econòmic de la Copa Amèrica.

Amb aquesta informació sobre sang pagada pel vampir, amb la complicitat d’investigadors d’universitats públiques, serà molt complicat dissenyar polítiques serioses de transició cap a la sostenibilitat del turisme.

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