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"Vull tornar a casa meva"
Archivo - Una persona sujeta un cartel contra los desahucios / Jorge Gil - Europa Press - Archivo
Elena Olivella
El passat 29 de maig em van desnonar del pis on portava vivint 63 anys, des que vaig néixer, i tot sota l’empar de la justícia. Em van arrencar l’ànima en viu. El propietari és un gran tenidor i allà on jo vivia hi viurà un turista. Jo no he deixat mai de pagar el lloguer, però la pela és la pela. Han quedat moltes pertinences meves dins del pis. Són les pertinences de tota una vida. Jo no hi puc entrar. Ho tinc prohibit, com si fos una delinqüent. Ni tan sols a recollir el meu correu.
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Vaig poder endur-me algunes coses, però no totes. Vaig parlar amb una de les filles del propietari i em va dir que un camió ja s’ho havia emportat tot. Entre aquests objectes hi havia records de la meva infantesa i d’altres com unes plantes que portava 30 anys cuidant, treballs meus, roba, sabates, quadres, calaixeres, un mòbil on hi tenia composicions musicals meves gravades i molt més. Ara, ells són els propietaris del que és meu. Hi ha coses de valor.
Remenaran objectes que formen part de la meva intimitat i que no tenen dret a xafardejar per molt que digui la llei. Li vaig demanar amb llàgrimes als ulls que em digués el nom de l’empresa que s’havia endut les meves coses. Em va contestar que ella no tenia perquè dir-m’ho. Va afegir que ells ja havien sigut prou bons de posar-me roba meva dins d’unes capses i que d’això no em moriria. Crueltat en estat pur. El fet d’haver guanyat els empodera.
Aquesta situació està acabant amb mi. Jo estic patint però el meu sofriment és una cosa menor o res per a la justícia i per a qui signa les sentències. Mentre tots ells i elles gaudiran de l’estiu, jo no sé pas on seré. Si no recupero tot el que es van endur hauré perdut un dineral i, a més, hauré de gastar diners en tornar a comprar coses que ja tenia, i ningú no farà pas res.
Ningú aturarà aquesta barbàrie ni vindrà corrent a ajudar-me perquè jo no em dic Rosalia, ni Lamine Yamal, ni Lleó XIV, ni tinc coneguts amb poder i influències. Aquesta és la gran Barcelona.
Participaciones de loslectores
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