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"La vuelta al cole"

Un aula de una escuela de Santa Coloma de Gramenet

Un aula de una escuela de Santa Coloma de Gramenet / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

Màrius Folch López

Màrius Folch López

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Septiembre tiene una forma curiosa de llegar: no hace ruido, pero lo cambia todo. De repente, vuelven los horarios, las alarmas suenan más temprano y los pasillos recuperan las voces, las prisas y los reencuentros. Regresamos al colegio y, aunque aparentemente volvemos al mismo lugar, ninguno vuelve siendo el mismo.

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Durante el verano pasan cosas. Conocemos personas, viajamos, descansamos, nos equivocamos y descubrimos lugares o partes de nosotros que desconocíamos. Por eso, cuando septiembre abre de nuevo las puertas del colegio, no solo empieza un curso: empieza una nueva versión de quienes lo recorren.

Con cada inicio llegan los propósitos: estudiar más, organizarnos mejor, participar, tener paciencia o aprovechar cada oportunidad. Algunos durarán todo el curso y otros desaparecerán antes de octubre, pero todos nos invitan a preguntarnos quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser.

Porque cambiar no siempre significa hacer grandes cosas. A veces es levantar la mano cuando antes permanecíamos en silencio, sentarnos junto a alguien nuevo, pedir ayuda, aprender de una mala nota o atrevernos con lo que creemos que no se nos dará bien.

Un colegio está lleno de comienzos que no aparecen en los calendarios: el primer día de quien acaba de llegar, el último curso de quien pronto se marchará, una amistad que todavía no sabe que está a punto de empezar o una asignatura que parecía imposible y termina sorprendiéndonos.

Tenemos por delante meses en blanco: conversaciones, decisiones, errores, éxitos y recuerdos que aún no existen. No sabemos cómo será este curso. Habrá días extraordinarios y otros que querremos borrar del calendario. Y quizá ahí esté lo interesante.

Empezar de nuevo no significa prometer que todo será perfecto, sino recordar que todavía podemos cambiar cosas. Porque volver al colegio no significa regresar al mismo punto: significa tener otra oportunidad.

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