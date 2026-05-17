"Vuelo directo Barcelona-Delhi: una necesidad real"

Pistas y torre de control en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu

Juan Pablo Torrents-Faura



Resulta difícil entender que una ciudad internacional como Barcelona siga sin tener un vuelo directo con Delhi. Los viajeros que desean desplazarse entre ambas ciudades todavía deben realizar largas escalas en otros países europeos o del Golfo, lo que incrementa el tiempo de viaje, el coste y el cansancio.

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Barcelona es uno de los principales centros turísticos y empresariales del Mediterráneo, mientras que Delhi es una puerta de entrada fundamental al mercado indio. Un vuelo directo favorecería el comercio, facilitaría los intercambios universitarios y fortalecería los vínculos entre ambas sociedades. Además, la comunidad india residente en Catalunya ha aumentado considerablemente en la última década siendo su capital, el destino preferido de los indios que vienen a España.

Numerosos aeropuertos europeos ya cuentan con conexiones directas con India. Nuestra ciudad, por su importancia internacional y su volumen de pasajeros, debería disponer de esta ruta estratégica. Esperamos que las autoridades aeroportuarias y las compañías aéreas consideren seriamente esta demanda, que beneficiaría tanto a España como a India.