El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, interviene tras el seguimiento de la noche electoral en Castilla y León, en el Hotel AC Santa Ana de Valladolid. / Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Jordi Querol



Vox mantiene una relación con el Partido Popular marcada por una antipatía difícil de explicar. Tal vez tenga que ver con su propio origen: el partido nació en buena medida de las filas del PP y, como ocurre a veces, la relación con el padre puede terminar siendo especialmente tóxica. Sea como sea, en Castilla y León el PP ha ido claramente al alza, mientras que los de Abascal parece que se han estancado ligeramente.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Conociendo el carácter populista de Vox, soy consciente de que lo que voy a plantear resulta imposible. Sin embargo, por el bien de España, este partido de extrema derecha debería permitir gobernar al PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Si Vox se presenta como una fuerza patriótica, lo coherente sería facilitar esos gobiernos mediante la abstención y ejercer desde sus escaños una labor de control y oposición firme.

Esa sería una forma responsable de actuar: permitir la estabilidad institucional sin renunciar a sus posiciones políticas. Al fin y al cabo, estaría respaldando -aunque solo sea de manera indirecta- al partido del que en gran medida surgió. Pero, como ya he dicho, lo más probable es que eso no ocurra. Y la razón es muy sencilla: Vox es un mal asunto.