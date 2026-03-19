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"Vox es un mal asunto"

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, interviene tras el seguimiento de la noche electoral en Castilla y León, en el Hotel AC Santa Ana de Valladolid.

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, interviene tras el seguimiento de la noche electoral en Castilla y León, en el Hotel AC Santa Ana de Valladolid. / Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Jordi Querol

Jordi Querol

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Vox mantiene una relación con el Partido Popular marcada por una antipatía difícil de explicar. Tal vez tenga que ver con su propio origen: el partido nació en buena medida de las filas del PP y, como ocurre a veces, la relación con el padre puede terminar siendo especialmente tóxica. Sea como sea, en Castilla y León el PP ha ido claramente al alza, mientras que los de Abascal parece que se han estancado ligeramente.

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Conociendo el carácter populista de Vox, soy consciente de que lo que voy a plantear resulta imposible. Sin embargo, por el bien de España, este partido de extrema derecha debería permitir gobernar al PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Si Vox se presenta como una fuerza patriótica, lo coherente sería facilitar esos gobiernos mediante la abstención y ejercer desde sus escaños una labor de control y oposición firme.

Esa sería una forma responsable de actuar: permitir la estabilidad institucional sin renunciar a sus posiciones políticas. Al fin y al cabo, estaría respaldando -aunque solo sea de manera indirecta- al partido del que en gran medida surgió. Pero, como ya he dicho, lo más probable es que eso no ocurra. Y la razón es muy sencilla: Vox es un mal asunto.

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