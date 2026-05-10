Sant Jordi llena las calles de Barcelona / JORDI OTIX

Ángel Conesa



Cuando las emociones se hacen grandes, la inteligencia decrece. Lo vemos en el fenómeno biológico llamado enamoramiento, donde dejamos de ver la realidad, y en el odio, donde dejamos de ver lo que nos une. La especie humana es particularmente sensible a la manipulación como nos enseña la sabiduría de la historia y además, nuestro modelo comportamental apenas ha evolucionado desde nuestros ancestros. Por ejemplo, la esclavitud es un fenómeno real desde que la historia existe y en la actualidad se está desarrollando en formato tecnológico.

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Es lógico comprender que si manipulas las emociones de una población la conviertes en tonta y puedes transformarla en esclava al servicio de tus intereses. Si además consigues que el esclavo o esclava se crea que sus pensamientos son propios tienes asegurado el éxito. En la pasada festividad de Sant Jordi, me sorprendió ver en una pequeña ciudad catalana casi los mismos estands de partidos políticos que de libros o flores y me sorprendió, aún más, que donde más afluencia de jóvenes había era en el estand de Vox.

Este es el resultado de nuestro modelo partidocrático donde el PP lleva imponiendo desde la primera mitad de los 90 el criterio de “oposición igual a destrucción” e inculcando a la población valores opuestos al respeto, la humildad, la autorresponsabilidad, educación y empatía, que son los pilares de la convivencia. Vox no es hijo de Abascal sino del PP y por ello forman una familia.

Ya no se trata de decidir entre izquierda y derecha (conceptos obsoletos) sino de trabajar para el bien común o para un grupo de tiranos y tiranas que ya no tienen obstáculos para enseñar sus miserias más allá de donde militen o cual sea su ideología. Quizá me digan que los otros partidos también cometen errores. Por supuesto, no estamos en una democracia sino en una monarquía partidocrática, modelo que, por definición, jamás podrá funcionar bien.