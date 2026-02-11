Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Vox duplica votos en Aragón sin paliativos para contentar a los suyos"
Día de elecciones en Aragón / Javier Cebollada/EFE
Jesús Sánchez
El rebaño ya no encuentra pastores curtidos en la experiencia y la sabiduría de la trashumancia de antaño. En aquellos tiempos, un simple silbido y un grupo de fieles perros pastores bastaban para garantizar la reconducción, el alimento y el cobijo; esa era la sencilla explicación del éxito.
Tras los comicios en Aragón, ha aparecido un nuevo pastor con el peso necesario para guiar al rebaño hacia nuevos pastos. Lo hace junto a quienes ya estaban en la anterior legislatura -aunque estos parecieran perder el norte al abandonar el Gobierno previo-. El pueblo exige cambios y el cumplimiento de esas promesas tan cacareadas por sus líderes; de ahí que Vox haya duplicado sus votos sin paliativos para contentar a sus electores.
En el horizonte ya se adivinan los resultados de los comicios venideros. Nada fácil se augura esta nueva trashumancia en un terreno donde las sendas se han vuelto inciertas.
