"Quizá habría que volver a la gestión forestal que funcionaba"

Terrenys calcinats per l’incendi forestal a Los Gallardos. | JAVI CARRIÓN / EUROPA PRESS

Guillermo Moya



Despúes del trágico incendio de Almería, como ya pasó en años anteriores, el Presidente Sánchez nos ha vuelto a dar otro de sus manidos discursos, prometiendo un Pacto de Estado sobre el Cambio Climático. Y con este ya van cuatro !!! A sus asesores de propaganda les parecerá muy bien hacerle aparecer como el adalid del clima, pero todos sabemos que no hay ningún político que pueda controlar la temperatura, ni el viento.

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Lo que sí pueden hacer es gestionar el combustible. Y es que, desde que los ecologistas urbanos y los burócratas de la UE impusieron sus restricciones al uso y aprovechamiento de los montes, estos se han ido llenando de combustible que, al menor descuido, imprudencia o intencionalidad, convierten esa masas forestales en un infierno.

En nuestro país, salvo las reservas naturales, la mayoría de los bosques son de titularidad privada, por donde antaño pastaban grandes rebaños, se recuperaba madera y se aprovechaban otros recursos, manteniendo así una importante actividad económica y productiva. De esta forma se evitaba la despoblación del medio rural y los bosques permanecían mucho más limpios.

Quizá habría que volver a lo que ya funcionaba, como forma más lógica de gestión forestal. Porque, una vez quemado el bosque, todos los objetivos medioambientales, puestos sobre el papel, se van al traste. Esperemos que en el futuro prevalezca la opinión de los ingenieros de montes y la gente del campo, más que la propaganda política, el negocio de la extinción de incendios, o el de la repoblación de bosques.