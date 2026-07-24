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"Literalmente, vivo delante de un vertedero"

Contenedor de basura en la calle de Julián Besteiro, en Sant Martí. Incivismo; trastos viejos

Contenedor de basura en la calle de Julián Besteiro, en Sant Martí. Incivismo; trastos viejos / Silvia Sánchez

Silvia Sánchez

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Vivo en un vertedero. Delante de mi casa, en la calle de Julián Besteiro, hay dos contenedores de basura alineados con la portería a escasos metros de la entrada. Los vecinos nos enfrentamos no solo a la molestia de olores, sino a un auténtico festival de muebles viejos, colchones, neveras y todo tipo de desechos que acaban justo en nuestra puerta.

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Hay muebles el día de la recogida, el día anterior y, por supuesto, justo después de que los retiren. Las quejas al ayuntamiento no han hecho ningún efecto, ni siquiera al Síndic de Greuges, que muy amablemente nos dio la razón: no se puede tener un vertedero a los pies de casa. Pero ahí seguimos. Así es la Barcelona de hoy.

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