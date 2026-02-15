"Viviendas, ¿para cuándo?"

Construcción de bloques de viviendas. / E. P.

Juan Antonio Azpiazu



Nuestros jóvenes, con los sueldos que ganan, no pueden emanciparse. Para ayudarles, hay que actuar en dos frentes: uno, mejorar su economía (se habla y escribe muy poco); y dos, bajar los precios de los alquileres. Sobre este punto, se está hablando y escribiendo lo indecible. Nuestros políticos son responsables de aumentar el parque de viviendas para ofrecer a las familias necesitadas, sin embargo, recurren a los particulares, a los que hacen victimas de sus deficiencias.

Las zonas tensionadas, como Rentería, no van a resolver un problema estructural. Se necesitan muuuuchas viviendas que no se han construido en los últimos años. Los agentes inmobiliarios nos dicen que hay propietarios que optan por mantener las viviendas vacías o venderlas. Otros ofrecen alquilar habitaciones o alquiler de temporada. Las inmobiliarias no disponen de viviendas para alquiler duradero. Hay auténticos dramas con familias con dos o más nóminas que no consiguen viviendas porque no hay oferta.

Se endurecen los filtros para acceder a una vivienda alquilada. Los que tienen una situación precaria no pueden acercarse a las ofertas. Para aumentar la oferta y con ello bajar los precios de alquiler evitando las zonas tensionadas, conozco dos vias: ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y aumentar el parque de viviendas, para lo que nuestros gobernantes deben mejorar sus políticas al objeto de construir, construir, construir. ¿Cuándo se va a construir lo que no se ha hecho estos últimos años?