Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Vivienda inalcanzable en Catalunya"
11/02/2025 Promoción de viviendas de EMVISESA en Palmas Altas durante su construcción. A 11 de febrero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España).La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, asiste al acto de primera piedra de una nueva promoción de viviendas protegidas en Palmas Altas. ECONOMIA María José López - Europa Press. OBRAS / María José López / Europa Press
JORDI Avellaneda Aviles
La subida continuada y desproporcionada del alquiler en Catalunya está convirtiendo la vivienda en un lujo. En ciudades como Barcelona y su área metropolitana, los salarios no han crecido al ritmo del coste de la vivienda y hoy gran parte de los ingresos se destinan exclusivamente a pagar alquiler y suministros. Apenas queda margen para vivir, ahorrar o sostener la economía local.
En la anterior crisis, cuando muchas familias no podían comprar, al menos existía la alternativa del alquiler. Hoy esa opción también ha desaparecido: no se puede comprar y tampoco alquilar. El mercado ha cerrado ambas puertas a una parte creciente de la población trabajadora.
¿Dónde están ahora las voces —en medios y en la política— que entonces afirmaban que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y que era mejor alquilar? Si hoy ni siquiera el alquiler es accesible, ¿qué alternativa se ofrece? Porque trabajar ya no garantiza poder mantener un techo para los hijos. No hablemos del riesgo real de quedarse en la calle, pese a tener empleo y responsabilidades familiares.
Durante años se habló de la fuga de cerebros. Ahora asistimos también a la fuga de trabajadores de todos los sectores: sanidad, educación, comercio, industria o servicios. No solo se marcha el talento; se marchan quienes sostienen el día a día económico y social.
Si la mayoría destina casi todo su salario a la vivienda, el consumo cae y la economía se debilita. Sin acceso real a una vivienda asequible no hay estabilidad, ni progreso, ni futuro para Catalunya.
