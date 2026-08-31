"La vivienda en Barcelona: una carrera de velocidad"

TRES MUJERES JOVENES OBSERVAN LOS PRECIOS DE UNOS PISOS EN EL ESCAPARATE DE UNA INMOBILIARIA DE VIGO. VIVIENDA. PRECIOS. VENTA / JOSE LORES / VIGO

Nathalia Cavalcante



La vivienda en Barcelona ha dejado de ser un derecho residencial para transformarse en una carrera de velocidad, donde los grandes perdedores son las familias y los jóvenes.

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Según el Centre d'Estudis de'Opinió, el acceso al hogar ya es la principal preocupación ciudadana, superando a la seguridad. Ante una oferta asfixiada, más del 35% de los pisos disponibles desaparecen de los portales inmobiliarios en menos de 24 horas.

Esta escasez crónica es el resultado de una fuga masiva hacia el fraude de ley. Para sortear los topes de la regulación, miles de propietarios vaciaron el mercado residencial tradicional, desviando sus inmuebles hacia el alquiler de temporada y el fraccionamiento por habitaciones, inflando costes hasta absorber el 43% de los ingresos de una familia media.

La respuesta de Catalunya con la Ley 11/2025 ha sido la más valiente de España.

Exigir la acreditación documental de la temporalidad bajo amenaza de conversión a contrato permanente, junto al límite de precios sumados en habitaciones, ataca directamente la flotación de la especulación 'rent-to-rent'. De igual modo, la meta local de extinguir las licencias turísticas en 2028 marca un rumbo firme contra la turistificación destructiva.

Sin embargo, el papel no frena la trampa sin una acción directa. La regulación estricta es un paso histórico que el Gobierno central ya estudia replicar, pero se convertirá en papel mojado si la Generalitat y el Ayuntamiento no despliegan una fiscalización inmediata, severa y constante en la calle.

No bastan las buenas intenciones; hacen falta multas ejemplares y un control exhaustivo sobre agencias inmobiliarias y grandes fondos de inversión. Si las nuevas herramientas jurídicas no se aplican con mano de hierro, el alquiler exprés seguirá expulsando a nuestros vecinos y Barcelona consolidará una vivienda elitista.