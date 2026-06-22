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"No pot ser que hagi de viure intranquila a la meva ciutat"
Momento en que el hombre armado ha sido reducido en la entrada de un párking de Muntaner, con Hercegovina. / EPC
Ariadna García
Cal que tots fem la nostra feina. No pot ser que com a catalana em senti intranquila a la meva pròpia ciutat. Fa uns mesos que sento que no s’està fent la feina. Els responsables de vetllar per la seguretat de la ciutat han de donar solucions, han d’orientar la situació i posar fi a la inseguretat de Barcelona. Tensió a la zona alta de Barcelona redueixen a trets a un home armat. El Raval en alerta rere una batalla campal. Detinguts el joves de l’atac a matxets a L’Hospitalet. Tres titulars que anys enrere no creuria que encapçalessin la lectura de la ciutat.
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Si tots fem la nostra feina, la seguretat policial i política també hauria de fer la seva. La solució no la sé jo ni la meva veïna del quart, l’ha de saber el responsable de la seguretat ciutadana, sigui polític, mosso d’esquadra, policia, és indiferent, però de la mateixa manera que em llevo per solucionar els meus problemes a la feina, solucioneu els vostres també.
Cal seguir cuidant la ciutat.
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