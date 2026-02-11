Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Nos invade una ola de maldad y necedad"
El agitador ultra Vito Quiles en la Universidad de Alicante, junto a jóvenes de 20 años que portan banderas franquistas. / Rafa Arjones
Pedro Serrano
El agitador Vito Quiles ha sido el invitado estrella al evento de cierre de campaña del PP en Aragón. En dicho acto ha denigrado a Pedro Sánchez, Pilar alegría y a Óscar Puente.
Este individuo, de sonrisa engreída y cínica, se arrastra por el fango como una serpiente venenosa. El muy provocador y retorcido ha dicho, entre otras lindezas, refiriéndose a nuestro presidente, que "la gente joven lo quiere ver colgado de un pino"; entiendo, en su cobardía, que lo que atribuye a los jóvenes es realmente su deseo.
Siento una profunda tristeza al comprobar la cantidad de personajes siniestros que están brotando como setas en España y en todo el planeta. Siento como si una oleada de maldad y necedad nos invadiera.
"El personal laboral d'Educació reclamem els nostres drets"
M. S. C. Avinyonet de Puigventós
"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
