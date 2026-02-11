"Nos invade una ola de maldad y necedad"

El agitador ultra Vito Quiles en la Universidad de Alicante, junto a jóvenes de 20 años que portan banderas franquistas. / Rafa Arjones

Pedro Serrano



El agitador Vito Quiles ha sido el invitado estrella al evento de cierre de campaña del PP en Aragón. En dicho acto ha denigrado a Pedro Sánchez, Pilar alegría y a Óscar Puente.

Este individuo, de sonrisa engreída y cínica, se arrastra por el fango como una serpiente venenosa. El muy provocador y retorcido ha dicho, entre otras lindezas, refiriéndose a nuestro presidente, que "la gente joven lo quiere ver colgado de un pino"; entiendo, en su cobardía, que lo que atribuye a los jóvenes es realmente su deseo.

Siento una profunda tristeza al comprobar la cantidad de personajes siniestros que están brotando como setas en España y en todo el planeta. Siento como si una oleada de maldad y necedad nos invadiera.