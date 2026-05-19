"Aplaudo la suspensión de las acreditaciones a Vito Quiles y Bertrand Ndongo"

Vito Quiles, el pasado 23 de octubre en un acto en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). / Francisco J. Olmo - Europa Press

Miguel Rabadan



Por fin el Congreso ha tomado medidas con estos agitadores ultras llamados Vito Quiles y Bertrand Ndongo retirándoles cautelarmente sus acreditaciones. Con su negativa, el PP vuelve a retratarse. Con esta posición se reafirma en su alejamiento de la democracia, abrazando cada vez con menos complejos la visión de Vox. Esta desacreditación no es un acto de censura o de limitar la libertad de expresión, sino que es proteger un Estado democrático, precisamente, de aquellas personas que quieren acabar con la democracia.

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En el caso de Vito, que ni siquiera es periodista, se le acaba este circo de bulos, agresiones y falsas acusaciones, pretendiendo desacreditar a personas que sí respetan el Estado de derecho. Desde aquí, un fuerte aplauso a esta decisión del Congreso, que aunque ha llegado un poco tarde va a servir para sanear nuestra democracia.