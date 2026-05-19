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"Aplaudo la suspensión de las acreditaciones a Vito Quiles y Bertrand Ndongo"

Vito Quiles, el pasado 23 de octubre en un acto en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO).

Vito Quiles, el pasado 23 de octubre en un acto en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). / Francisco J. Olmo - Europa Press

Miguel Rabadan

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Por fin el Congreso ha tomado medidas con estos agitadores ultras llamados Vito Quiles y Bertrand Ndongo retirándoles cautelarmente sus acreditaciones. Con su negativa, el PP vuelve a retratarse. Con esta posición se reafirma en su alejamiento de la democracia, abrazando cada vez con menos complejos la visión de Vox. Esta desacreditación no es un acto de censura o de limitar la libertad de expresión, sino que es proteger un Estado democrático, precisamente, de aquellas personas que quieren acabar con la democracia.

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En el caso de Vito, que ni siquiera es periodista, se le acaba este circo de bulos, agresiones y falsas acusaciones, pretendiendo desacreditar a personas que sí respetan el Estado de derecho. Desde aquí, un fuerte aplauso a esta decisión del Congreso, que aunque ha llegado un poco tarde va a servir para sanear nuestra democracia.

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