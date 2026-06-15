"La visita del Papa León XIV será flor de un día"

Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En la foto, el público asistente. Barcelona, 9 de junio de 2026. Fotografía de Ferran Nadeu / FERRAN NADEU / PIM

Miguel Rabadan



La visita del Papa León XIV ha sido todo un éxito, miles de personas han acudido al encuentro y se ha vivido una especie de catarsis espiritual en muchos de los asistentes. Yo creo que todo esto será flor de un día. Sería interesante que pasado un tiempo se hiciera un estudio sobre si ha aumentado la asistencia a las iglesias, tan vacías a día de hoy, por lo menos en Barcelona.

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Lo más curioso de esta llegada es que el Papa haya hablado en el Congreso de los Diputados de un país aconfesional como es el nuestro. Yo no sé en calidad de qué ha venido, si como líder espiritual, como Jefe de Estado o las dos cosas. Si es lo primero, lo más lógico es que ahora se diera oportunidad a otros líderes religiosos para hacer lo mismo: musulmanes, judíos, protestantes, budistas...

Si ha venido como Jefe de Estado no comprendo como un Jefe de Estado cuyo sistema es teocrático sea bienvenido al Congreso de un país demócrata. Leon XIV habla de justicia social pero se opone a que las parejas LGTBI+ sean bendecidas, se opone al aborto en todos sus supuestos y condena la muerte digna; podrá hablar mucho pero creo que es todo papel mojado.