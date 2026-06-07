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"(No) dejen que los niños (abusados) se acerquen a mí"

El Papa León XIV subido a su papamóvil durante un recorrido por el Vaticano el pasado 27 de mayo.

El Papa León XIV subido a su papamóvil durante un recorrido por el Vaticano el pasado 27 de mayo. / MARCO IACOBUCCI / ZUMA PRESS / E

José Díez

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Parece que hay mucho alborozo y alegría por la inminente visita papal de León XIV. Víctimas de pederastas en colegios religiosos hemos solicitado un encuentro de reparación. Se ha denegado. Al parecer, el Santo Padre tiene la agenda muy llena y no tiene tiempo para las víctimas de un infierno que pudieron pero no quisieron evitar, haciendo, con su encubrimiento, que se extendiese durante décadas.

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Al parecer, a pesar de San Marcos, no somos tan importantes como para hacernos un hueco en su santa agenda: "Dejad que los niños se acerquen a mí porque el Reino de Dios es de los que son como ellos" (Marcos 10, 13-16). Menos los niños y niñas abusadas por sus sacerdotes, que según parece no nos podemos acercar.

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