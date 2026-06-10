"La visita del Papa León XIV va más allá de la de un Jefe de Estado"

Madrid. 06.06.2026. El Papa León XIV en la Plaza de Lima. / José Luis Roca / PIM

Nicolás Atanes



Para quienes no lo sepan, el Papa León XIV es matemático. Buena noticia para los que amamos las mates: lanza un mensaje claro al mundo. Las matemáticas las hacemos personas buenas y críticas. Lejos de ser bichos raros, pensamos y nos dedicamos a hacer el bien. El Papa humaniza las matemáticas, para que la barrera entre ciencias y letras sea solo anécdota.

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Ha venido a España en viaje apostólico con una coincidencia: este año EEUU acoge el trigésimo Congreso Internacional de Matemáticos en Filadelfia. Asistiré. Allí mismo, hace 49 años -cuadrado perfecto-, estudió su licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Vilanova. Nació en Chicago, ciudad donde arrancó esa saga de congresos en 1893 y donde desde 1936 se otorga la Medalla Fields, el mayor galardón para matemáticos menores de 40 años. Ningún español la ha recibido aún. Un español, Javier Fresán, podría hacerlo este 2026.

En esta visita, durante la vigilia con jóvenes, me encontré con León XIV y pude hablar con él. Le dije que estudio matemáticas, como él hace años, y se sorprendió. Me preguntó dónde y le entregué una carta manuscrita contándole esta coincidencia.

Ya el Rey Felipe VI lo destacó: "Sois, Santo Padre, un hombre de sólida formación científica. Habéis dedicado años de estudio al lenguaje más esencial que existe: las matemáticas". Y añadió: "la dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos... Porque en ellos está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia; la que suma y multiplica, no la que resta y divide".

Sin duda, esta visita va más allá de la de un Jefe de Estado. Muestra que la unión hace la fuerza, y que el sentido crítico y la lógica aplicada a lo abstracto son importantes, bonitas, y las encarnan personas en las que confiamos. Algunas, hoy, dirigen estados y lideran religiones.