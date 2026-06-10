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"En el Congreso he visto un intento de utilización política del Pontífice"
El Papa León XIV, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca
Victoriano Sánchez
La visita del papa León XIV a nuestro país debería haber representado un momento de encuentro, respeto institucional y convivencia entre distintas sensibilidades. Sin embargo, lo que tendría que haber sido unas jornadas marcadas por la cordialidad y la dimensión espiritual e histórica del acontecimiento se vio empañado por actitudes claramente orientadas a la instrumentalización política.
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Durante la recepción celebrada en su visita al Congreso de los Diputados, algunos representantes, como Míriam Nogueras, de Junts, aprovecharon la ocasión para realizar gestos de carácter político. En concreto, Nogueras retuvo al papa León XIV para pedirle en inglés que hablara en catalán durante su estancia en Barcelona, llegando incluso a sujetarle la mano mientras este intentaba continuar su recorrido. Posteriormente, Eduard Pujol volvió a insistir en la misma cuestión, dirigiéndose esta vez al Pontífice en italiano.
La ciudadanía merecía una visita desarrollada desde el respeto y la normalidad institucional, sin escenas incómodas ni gestos que pudieran interpretarse como intentos de coacción. La constante politización de estos encuentros solo contribuye a generar división social, malestar en el ciudadano y un creciente distanciamiento hacia determinados partidos minoritarios que están perdiendo espacio en el panorama político.
Además, esta actitud soberbia transmite un claro desprecio hacia el castellano, lengua oficial del Estado y perfectamente comprendida por el Pontífice. El hecho de dirigirse deliberadamente a él en otros idiomas no respondía a una necesidad comunicativa, sino a una clara intención de provocación y agravio hacia nuestra lengua.
Tras denunciar la manipulación de la presencia de León XIV, tan solo queda señalar que las intervenciones de Míriam Nogueras están generando cada vez más rechazo entre un mayor número de personas que residimos en Catalunya.
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