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"No hagan como los escribas y fariseos, que dicen pero no hacen"

Visita del Papa León XIV a la Sagrada Familia

Visita del Papa León XIV a la Sagrada Familia

José Díez

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Hace unos días, denuncié aquí que el Papa no recibía a las víctimas de  pederastia sacerdotal que lo habíamos solicitado. ¿Al final sí lo hizo? Parece que recibió a seis. Víctimas elegidas por ellos, no por las asociaciones. En privado, sin medios ni declaraciones, salvo su propio comunicado. Por todo lo que es público, incluso podría no haber existido tal encuentro. La proverbial transparencia vaticana.

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La excusa: que querían preservar su privacidad, ¿Sí? Pues éramos decenas de víctimas que queríamos reunirnos y pedirle explicaciones, en público, ningún problema. Eso es reparación, lo otro es puro teatro (y además, a escondidas). Y una nueva ofensa, pues de nuevo se ponen los intereses de la Iglesia por encima de los de las víctimas, justamente lo que causó que este infierno durase décadas.

Todo con buenas palabras, que huérfanas de acciones no son más que otra ofensa más. Pidió a los obispos que "luchen contra esta lacra" pero mientras, él mantiene cerrados los archivos que permitirían identificar y castigar a los encubridores corresponsables de este infierno. Riñó a los diputados por varios asuntos, pero ni asomo de exigirles que aprueben de una vez la ley de imprescriptibilidad cuya tramitación, aprobada hace año y medio, ha sido aplazada en 23 (sí, han leído bien, 23) ocasiones.

'Parole, parole, parole'... Como dijo su amado Jesús de Nazaret: "No hagan como los escribas y fariseos, que dicen pero no hacen" (Mateo, 23).

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