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"El comerç de proximitat propicia vincles humans sincers i duradors"
BARCELONA 05/11/2024 Actividad comercial de Barcelona, crecen las tiendas abiertas y bajan las cerradas. Comercio de proximidad. En la foto, comercios en Eix Cor d’Horta FOTO de FERRAN NADEU / FERRAN NADEU / EPC
Josep Parera
No es parla gaire de les relacions afectives que neixen al comerç de proximitat. Petits gestos, com un simple “com va tot?”, escoltar i saber escoltar…, detalls que contrasten amb la fredor de tantes franquícies impersonals que tan abundants són a la ciutat.
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Sense cap mena de dubte, aquests moments milloren la salut emocional de tots. Els clients deixen de ser només això per convertir-se en persones estimades i respectades, creant vincles humans, sincers i duradors.
Recentment, un d’ells ens ha deixat. Anys de converses matinals, anys compartint el dia a dia. Un client que es converteix en amic. Una persona honesta, discreta i amb un gran valor humà. Descansa en pau, amic meu.
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