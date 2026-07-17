"Si 'estimar Barcelona és cuidar-la', ¿qué pasa con la plaza dels Campions?"

La placa de entrada a la Plaça dels Campions en la Vila Olímpica. / JDQ

Pere Figueras



El Ayuntamiento de Barcelona, después de abandonar, desde principios de siglo, la plaza dels Campions de la Vila Olímpica -inaugurada en 1992- decidió, en septiembre de 2025, reunir a los vecinos de la Vila para preguntarles qué uso se le daba a partir de ahora a esta plaza, única en el mundo. Un espacio dedicado a los 257 ganadores del oro olímpico en los Juegos de Barcelona-92, y también a los deportistas legendarios internacionales, como Carl Lewis, Magic Johnson, Pelé, Di Stefano, Kubala, Eddy Merckx, Johan Cruyff, Indurain..., que ya dejaron su huella.

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En la reunión del 11 de junio los vecinos respondieron unánimamente a los representantes del ayuntamiento -presente también el distrito de Sant Martí- con una lección de civismo: quieren la plaza dels Campions pero "cuidada, limpia y respetada". Los barcelonenses que quieren a nuestra ciudad se avergonzarían del estado de la plaza. Unos Juegos y una transformación de la ciudad de Barcelona que desde entonces nos puso en el mapa.

Quienes han permitido la degradación de la plaza dels Campions no pueden ser, ahora, los encargados de devolverle la dignidad que este espacio merecía. No son de fiar. No es creíble. Por ello, la plaza debería trasladarse a otro distrito de la ciudad. Un lugar céntrico podría ser la Rambla de Santa Mónica; un lugar desierto de atractivos.

Si quienes después de leer esta denuncia no están del todo sorprendidos, ahí va otra: los vehículos del Ayuntamiento de Barcelona llevan grabado un eslogan que dice: "'Estimar Barcelona és cuidar-la'". Si no la cuidan, es que no... ¡En qué manos estamos! Patronas de nuestra ciudad, ¡ayudadnos!