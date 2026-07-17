Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Si 'estimar Barcelona és cuidar-la', ¿qué pasa con la plaza dels Campions?"
La placa de entrada a la Plaça dels Campions en la Vila Olímpica. / JDQ
Pere Figueras
El Ayuntamiento de Barcelona, después de abandonar, desde principios de siglo, la plaza dels Campions de la Vila Olímpica -inaugurada en 1992- decidió, en septiembre de 2025, reunir a los vecinos de la Vila para preguntarles qué uso se le daba a partir de ahora a esta plaza, única en el mundo. Un espacio dedicado a los 257 ganadores del oro olímpico en los Juegos de Barcelona-92, y también a los deportistas legendarios internacionales, como Carl Lewis, Magic Johnson, Pelé, Di Stefano, Kubala, Eddy Merckx, Johan Cruyff, Indurain..., que ya dejaron su huella.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
En la reunión del 11 de junio los vecinos respondieron unánimamente a los representantes del ayuntamiento -presente también el distrito de Sant Martí- con una lección de civismo: quieren la plaza dels Campions pero "cuidada, limpia y respetada". Los barcelonenses que quieren a nuestra ciudad se avergonzarían del estado de la plaza. Unos Juegos y una transformación de la ciudad de Barcelona que desde entonces nos puso en el mapa.
Quienes han permitido la degradación de la plaza dels Campions no pueden ser, ahora, los encargados de devolverle la dignidad que este espacio merecía. No son de fiar. No es creíble. Por ello, la plaza debería trasladarse a otro distrito de la ciudad. Un lugar céntrico podría ser la Rambla de Santa Mónica; un lugar desierto de atractivos.
Si quienes después de leer esta denuncia no están del todo sorprendidos, ahí va otra: los vehículos del Ayuntamiento de Barcelona llevan grabado un eslogan que dice: "'Estimar Barcelona és cuidar-la'". Si no la cuidan, es que no... ¡En qué manos estamos! Patronas de nuestra ciudad, ¡ayudadnos!
Participaciones de loslectores
"Me abochornan las noticias sobre el reparto de la herencia de Isak Andic"
Emi Montoliu Sant Feliu de Llobregat
"Una ciutat es defineix pel que decideix protegir"
Joan Miró Sant Cugat del Vallès
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Óbito Muere a los 95 años la actriz mexicana Elsa Aguirre, figura emblemática del cine
- Movilidad Cambios en las líneas C-3, C-4 y C-5 de Cercanías de Madrid desde este viernes por las obras en Atocha
- En la web Kalshi Trump despide a su operador de teleprónter, acusado de apostar ilegalmente sobre sus discursos
- Este viernes Los trabajadores de RAC1 desconvocan 'in extremis' una huelga de 24 horas
- Andà p'alla, bobo No lo olviden, pibes: nosotros pagamos las inyecciones del niño Leo