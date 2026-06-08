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"Cada mañana está llena de vidas que se cruzan: alcemos la mirada"
Barcelona 15/01/2025 Pasajeros en los andenes 13 y 14 de la estación de Sants Trenes de media distancia y regionales llegan a Sants procedentes de LLeida, Tarragona y Girona llenos de personas que vienen a trabajar a Barcelona tren adif renfe cercanías Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC
Guerau Vergara
Salgo de casa, como cualquier otra mañana, después de despedirme de mi mujer con el beso de rigor, siempre cargado de ternura. Llego a la estación llena de bullicio; antes de eso me deja pasar un coche blanco reluciente con un hombre de media edad escrutando en la mina de su nariz para ver si puede sacar a relucir algún diamante. Veo dos palomas peleándose de buena mañana por un trozo de pan; me pregunto si será un vaticinio del día que me espera delante del aula.
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Me recuerdan a los niños discutiéndose por si el chute había pasado por arriba o era gol. Observo a una niña delante de mí mientras su padre mira en el teléfono las últimas noticias del día, ladeando la cabeza al son del traqueteo del tren. Escucho como dos compañeros de trabajo despedazan a su compañero José y rezo para que no haya nadie alrededor que lo conozca.
A su lado veo como una chica juguetea con su pelo, mientras consulta su último chat. Alza la mirada apenas un instante, en ese gesto automático de quien descansa de la pantalla. Entonces ve a un chico. No sabe quién es, probablemente nunca volverá verlo, pero durante ese segundo construye, sin darse cuenta, una vida posible junto a él. El resto sigue en silencio, cabizbajo, intentando escapar de su rutina, empantanados en su realidad virtual.
Entre ellas me sorprende una señora mayor intentando pasarse un nivel de Candy Crush que se le resiste. Salgo y veo a Patricia, la mujer que siempre sonríe y que está limpiando cada uno de los rincones por los cuales todos los transeúntes pasamos camino de la salida. Nos saludamos. Sigo subiendo escalones. Finalmente llego a la parada de autobús. Estoy seguro de que también allí me espera alguna historia. Cada mañana está llena de vidas que se cruzan, de sueños, de prisas, de conversaciones, de nuevos inicios, de pequeñas batallas y de alegrías discretas. Todo está ahí, delante de nosotros. Basta con tener la voluntad de alzar la mirada.
Participaciones de loslectores
"Por tierra, mar y aire"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
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