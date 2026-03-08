.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"La vida no és sempre tenir bones cartes"

Algunos negocios y prácticas han proliferado en torno a la promoción de la felicidad como objetivo primordial en la vida.

Algunos negocios y prácticas han proliferado en torno a la promoción de la felicidad como objetivo primordial en la vida. / ShutterStock

Pere Garcia

Pere Garcia

0 Comentarios

Vivim moments difícils d’entendre: Ucraïna, Gaza, ara Iran. Es fa dur viure la vida que ens ha tocat, però a vegades la vida no és sempre tenir bones cartes sinó, a vegades, jugar una mala mà. El secret de la felicitat no és fer sempre el que es vol sinó fer sempre el que cal. Mai sabem el forts que som fins que ser forts és l’única opció que ens queda. Hem de creure que cal fer el que toca, encara que no creguem en això, perquè els que tenen fe en sí mateixos no necessiten que creguin en ells.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Hem d'avançar per ser millors, perquè la vida és com una bicicleta: si vols mantenir l’equilibri, pedala cap endavant. Encara que toquem fons, tocar-lo no significa quedar-se allà. Hem d’estimar la vida, als altres, t’estimo perquè et necessito és incorrecte: et necessito perquè t’estimo. A la vida. A tots.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Viernes 6 de marzo 2026 Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío'
  2. Entender más El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: "No habrá un segundo referéndum"
  3. La especialidad preferida ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
  4. Informe profesional Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales
  5. Tenis Ferrero y su aviso a Alcaraz: "Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas"