Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La vida no és sempre tenir bones cartes"
Algunos negocios y prácticas han proliferado en torno a la promoción de la felicidad como objetivo primordial en la vida. / ShutterStock
Pere Garcia
Vivim moments difícils d’entendre: Ucraïna, Gaza, ara Iran. Es fa dur viure la vida que ens ha tocat, però a vegades la vida no és sempre tenir bones cartes sinó, a vegades, jugar una mala mà. El secret de la felicitat no és fer sempre el que es vol sinó fer sempre el que cal. Mai sabem el forts que som fins que ser forts és l’única opció que ens queda. Hem de creure que cal fer el que toca, encara que no creguem en això, perquè els que tenen fe en sí mateixos no necessiten que creguin en ells.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Hem d'avançar per ser millors, perquè la vida és com una bicicleta: si vols mantenir l’equilibri, pedala cap endavant. Encara que toquem fons, tocar-lo no significa quedar-se allà. Hem d’estimar la vida, als altres, t’estimo perquè et necessito és incorrecte: et necessito perquè t’estimo. A la vida. A tots.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- Viernes 6 de marzo 2026 Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío'
- Entender más El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: "No habrá un segundo referéndum"
- La especialidad preferida ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
- Informe profesional Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales
- Tenis Ferrero y su aviso a Alcaraz: "Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas"
- Solución colaborativa Un joven crea una 'app' para encontrar aparcamiento en la calle en España: "Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking"
- 'THE OTHER CLUB' ¿Para qué sirve el chiringuito de Vox?
- Estrenos de series Crítica de 'Rooster' (HBO Max): Steve Carell es, por enésima vez, el mejor motivo para ver algo
- Estudio sobre inversión Las mujeres logran un 3% más de rentabilidad que los hombres en sus inversiones en Trade Republic
- Club de Estilo Calvas, el último estigma estético femenino por derribar: "Luchamos por visibilizar y normalizar la alopecia de las mujeres; no creas que eres la única"