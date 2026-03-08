Algunos negocios y prácticas han proliferado en torno a la promoción de la felicidad como objetivo primordial en la vida. / ShutterStock

Pere Garcia



Vivim moments difícils d’entendre: Ucraïna, Gaza, ara Iran. Es fa dur viure la vida que ens ha tocat, però a vegades la vida no és sempre tenir bones cartes sinó, a vegades, jugar una mala mà. El secret de la felicitat no és fer sempre el que es vol sinó fer sempre el que cal. Mai sabem el forts que som fins que ser forts és l’única opció que ens queda. Hem de creure que cal fer el que toca, encara que no creguem en això, perquè els que tenen fe en sí mateixos no necessiten que creguin en ells.

Hem d'avançar per ser millors, perquè la vida és com una bicicleta: si vols mantenir l’equilibri, pedala cap endavant. Encara que toquem fons, tocar-lo no significa quedar-se allà. Hem d’estimar la vida, als altres, t’estimo perquè et necessito és incorrecte: et necessito perquè t’estimo. A la vida. A tots.