"És una vergonya que s'hagi vandalitzat el mural de Torres"

El mural de TVBoy que homenajea a Ferran Torres

Rosa Maria Alonso



El grafit que s'ha pintat sobre el bonic mural commemoratiu de Ferran Torres em sembla una autèntica vergonya. Ferran és un gran futbolista i una gran persona i ens va donar una immensa alegria en donar-nos el gol de la victòria amb la selecció espanyola a la final del Mundial.

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Els que tinguin opinions contràries a que Catalunya formi part de la 'roja' poden expressar-les de forma legítima en altres contextos sense fer malbé un bonic homenatge a aquest meravellós jove futbolista.