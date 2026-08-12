Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Veré el eclipse desde la playa de Altafulla
National Geographic señala el paseo marítimo de las Botigues de Mar de Altafulla como uno de los más bellos de Catalunya. / ARCHIVO
Jorge Salmerón
Lo veré desde la playa de Altafulla
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Al minuto Tráfico en Catalunya y resto de España por el eclipse solar, última hora en directo: retenciones, restricciones en la AP-7 y primeros accidentes este 12 de agosto
- Crisis en Ceuta Marruecos estudia suspender el acuerdo de extradición con España, según un ministro
- Ceniza en la atmósfera La actividad eruptiva del Etna mantiene cerrado el aeropuerto siciliano de Catania en plena temporada turística
- Nombramiento La exdirectora del Macba, Elvira Dyangani Ose, asume la dirección del Zeitz Museum de Ciudad del Cabo
- Al minuto Última hora del eclipse solar, hoy en directo | Salut espera que las lesiones oculares empiecen a detectarse a partir de mañana