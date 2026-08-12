.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

¿Dónde verás el eclipse? Cuéntanos tus planes y envíanos tus fotos después

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Veré el eclipse desde la playa de Altafulla

National Geographic señala el paseo marítimo de las Botigues de Mar de Altafulla como uno de los más bellos de Catalunya.

National Geographic señala el paseo marítimo de las Botigues de Mar de Altafulla como uno de los más bellos de Catalunya. / ARCHIVO

Jorge Salmerón

0 Comentarios

Lo veré desde la playa de Altafulla

Entretodos

¿Dónde verás el eclipse? Cuéntanos tus planes y envíanos tus fotos después

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años