"Una ventana de arraigo para nuestros inmigrantes"

Barcelona. 22/04/2026. Sociedad. Caos y una larga cola de personas que esperan regularizar su situación en España en la Oficina de Benestar Social i Família de Barcelona-Sants/Eixample. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, caos, Catalunya, cola, Eixample, España, inmigración, inmigrantes, legalidad, multiculturalidad, Oficina de Benestar Social i Família, papeles, racismo, regularización, Sants, trabajo, Ajuntament de Barcelona / Marc Asensio Clupés / EPC

Enrique López de Turiso



¿De qué arraigo habla la derecha global española a la hora de dotar de asistencia pública a los inmigrantes? ¿De aquellos que precisamente no quieren arraigar mediante medidas de repulsión social en su llegada e integración? Admitan de una vez por todas que obran por xenofobia. Acepten que tienen aversión a los extranjeros, cuya entrada podría ser efectivamente debatida en sociedades civilizadas, de las que ustedes se autoexcluyen por su segregacionismo.

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¿Es que no se dan cuenta de que nuestro modelo social se muere si no superamos nuestra tasa de natalidad actual? ¿Cómo es posible negar la salud pública a una parte de nuestros ya trabajadores, por mucho que les excluyan del sistema en el que pretenden integrarse? ¿Quién va a dar continuidad al Estado, que es cierto que nosotros y nuestros progenitores hemos forjado, si bien en unas condiciones que ya no existen?

¿Es que no se dan cuenta de que el mundo está evolucionando a pasos agigantados? No podemos dar continuidad al modelo en el que ustedes se han quedado anclados. El mundo está en cambio constante, y me temo que les pueda acaecer como a mi madre, que la pobre se quedó con Franco. Me temo, autoridades de la derecha global, que de no generar iniciativas de arraigo precisamente; de no mirar al futuro, en lugar de quebrarse el espinazo de tanto volver la cabeza atrás, nos vamos a quedar, precisamente, sin futuro.

Sigan obstaculizando a quienes precisamente nos dan continuidad; sigan invertebrando nuestro ya modelo laboral actual; sigan generando odio, a base de transmitir a los demás el que les asoma por la comisura de los labios. Empiecen a cuestionarse qué será de ustedes. Inicien la introspección sobre quién cuidará de ustedes, una vez que sus amigos ya se hayan ido.