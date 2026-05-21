"Els veïns de la Meridiana, a tocar de Fabra i Puig, vivim enmig d'un femer"

La parada de metro de Fabra i Puig en una imagen de archivo / CRISTINA IZQUIERDO

Sara Armenteros

Soc veïna de l'avinguda Meridiana, a tocar de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, i el que s'està vivint als seus voltants des de fa mesos ha passat de ser incòmode a ser insalubre. Estem en ple mes de maig, comença a fer calor i sortir de l'intercanviador és un autèntic exercici de supervivència olfativa. La combinació del sistema de recollida de residus porta a porta, que deixa bosses i cubells hores i hores a la vorera, amb la saturació absoluta de pixums i femtes humanes que ningú neteja, ha convertit els carrers del voltant en un autèntic femer.

L'olor a escombraries m'acompanya des de la boca del metro, passant per l'estació d'autobusos i ve amb mi fins a la porta de casa. Es parla molt de pacificació i de fer barris més verds, del Pla Endreça..., però la realitat dels que vivim aquí és anar esquivant brutícia, aguantant la respiració i de vegades tancar els ulls per no enxampar a cap incívic amb la mirada.

Fa poc més d'una setmana vaig denunciar la situació a través de l'aplicació mòbil BCN a la Butxaca fent èmfasi en el fet que trobar individus mentre passeges amb el gos o amb la canalla és violent i demanant, si us plau, la poda de les zones verdes més afectades. La seva resposta em va deixar bocabadada: "no es feien responsables de les actituts incíviques de terceres persones".

Cuidar la ciutat no és només fer discursos sobre el reciclatge, és netejar a fons els punts calents i no permetre que un nus de mobilitat tan important es degradi d’aquesta manera. Els veïns i usuaris mereixem respirar i viure tranquils.

