Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Els veïns de la Meridiana, a tocar de Fabra i Puig, vivim enmig d'un femer"
La parada de metro de Fabra i Puig en una imagen de archivo / CRISTINA IZQUIERDO
Sara Armenteros
Soc veïna de l'avinguda Meridiana, a tocar de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, i el que s'està vivint als seus voltants des de fa mesos ha passat de ser incòmode a ser insalubre. Estem en ple mes de maig, comença a fer calor i sortir de l'intercanviador és un autèntic exercici de supervivència olfativa. La combinació del sistema de recollida de residus porta a porta, que deixa bosses i cubells hores i hores a la vorera, amb la saturació absoluta de pixums i femtes humanes que ningú neteja, ha convertit els carrers del voltant en un autèntic femer.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
L'olor a escombraries m'acompanya des de la boca del metro, passant per l'estació d'autobusos i ve amb mi fins a la porta de casa. Es parla molt de pacificació i de fer barris més verds, del Pla Endreça..., però la realitat dels que vivim aquí és anar esquivant brutícia, aguantant la respiració i de vegades tancar els ulls per no enxampar a cap incívic amb la mirada.
Fa poc més d'una setmana vaig denunciar la situació a través de l'aplicació mòbil BCN a la Butxaca fent èmfasi en el fet que trobar individus mentre passeges amb el gos o amb la canalla és violent i demanant, si us plau, la poda de les zones verdes més afectades. La seva resposta em va deixar bocabadada: "no es feien responsables de les actituts incíviques de terceres persones".
Cuidar la ciutat no és només fer discursos sobre el reciclatge, és netejar a fons els punts calents i no permetre que un nus de mobilitat tan important es degradi d’aquesta manera. Els veïns i usuaris mereixem respirar i viure tranquils.
Participaciones de loslectores
"Nuestro país debe dejar el postureo y hacer el ridículo"
Guillermo Moya Esplugues de Llobregat
"No es falta de información, es exceso de ruido"
José Manuel Agut Almassora (Valencia)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Memoria viva Casi un siglo de churros de El Sport: la historia viva que resiste en la plaza de Lesseps
- Sabores imperiales Los mejores restaurantes de Tarragona ciudad
- Violencia machista El guardia civil de Alicante mató a su mujer y a su hijo de un tiro en la cabeza mientras dormían
- Las cuentas de 2026 El Govern se asegura el 'sí' de los Comuns a los presupuestos con más inversión en vivienda
- BALONCESTO Corbalán: "Hay un exceso de 'jugones' que botan 250 veces la bola y necesitan 300 bloqueos para lograr ventaja"