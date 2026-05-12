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"Los vecinos de la Via Laietana estamos hartos de que nos corten la calle"

Sindicalistas protestan por Via Laietana, durante la marcha del Primero de Mayo.

Sindicalistas protestan por Via Laietana, durante la marcha del Primero de Mayo. / Zowy Voeten / EPC

Mercedes Muñoz

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Como vecina del entorno de la Via Laietana he sufrido años de cortes de tráfico y sigo sufriendo autobuses eliminados de la misma. Una vez terminada la reforma creí, ingenuamente, que la mejora nos daría más calidad de vida. ¡Qué gran error! La calle está cortada continuamente, da igual que se trate de una manifestación o de un acontecimiento deportivo.

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El caso es que los vecinos vemos que no podemos circular por ella ni en vehículo privado ni en el tan recomendado transporte público. Los autobuses son desviados por la 'cercana' calle Marina. Creo que todos tenemos derecho a disfrutar del domingo. ¿Las manifestaciones y actos deportivos tienen que pasar siempre por la misma calle, haciéndola intransitable para los vecinos?

¿No hay otro lugar en la ciudad de Barcelona para celebrar esos eventos? Los vecinos queremos poder desplazarnos tranquilamente sin tener que hacer una excursión para salir de nuestras viviendas o regresar a ellas.

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