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"Vecinos y empresarios de la Marina de Badalona nos sentimos desprotegidos"
Panorámica del puerto de Badalona, en una imagen de archivo / Wikimedia Commons / Vicente Maza Gómez
Konstantinos Saltouridis
Los vecinos y empresarios de la zona de Marina Badalona estamos cansados de la creciente inseguridad que sufrimos últimamente. Mientras aumentan las incidencias, la Guardia Urbana se limita a emitir denuncias de circulación. Como empresario de la zona, he sufrido personalmente cinco denuncias de tráfico dentro de la Marina en apenas un año, una situación insostenible y muy molesta.
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La Guardia Urbana, en lugar de centrarse en prevenir delitos y proteger a las empresas, parece más preocupada por multar los vehículos estacionados durante la verbena de Sant Joan o sancionar por ITV caducadas. Mientras tanto, los robos, actos vandálicos y problemas de seguridad continúan aumentando sin una respuesta eficaz. Además, la falta de empatía de algunos agentes, actitudes de prepotencia y un trato hacia empresarios y trabajadores como si fueran delincuentes.
También existe una gran sensación de desatención, ya que numerosas reclamaciones vecinales quedan sin respuesta. La impresión general es que el ayuntamiento mira hacia otro lado ante una situación que cada vez preocupa más a vecinos, comerciantes y trabajadores de la zona. Badalona no puede permitirse normalizar la inseguridad ni abandonar a quienes viven y trabajan en Marina Badalona.
Los ciudadanos merecemos soluciones reales, más presencia policial efectiva que escuche y respete a la ciudadanía.
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