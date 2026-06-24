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"Valors humans perennes"
Pere Casaldàliga / Archivo
Maria Àngels Manén
Em plau escriure una breu llista de valors perennes, inherents a la condició humana, que no vindran de nou als lectors i que, segurament, els agradarà ampliar. Són els següents:
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Respecte, veritat, arrelament, llibertat, fidelitat, amistat, valentia, constància, esforç, treball, confiança, perseverança, coherència, discreció, prudència, sobrietat, justícia, diàleg, generositat, reflexió, empatia, dignitat, perdó, democràcia.
Alguns individus van viure aquests valors, potenciats, i inspirats alhora per la fe cristiana, i ens n’han deixat petjada. Ens referim a aquests personatges: Pere Casaldàliga (1928-2020); Óscar Romero ( 1917-1980); Ignacio Ellacuría (1930-1989); Joaquim Vallmajó (1941-1994); Martin Luther King (1929- 1968)...
Amb tot, molts d’altres, des de de l’anonimat i sense tenir, per tant, el renom de les persones citades, han estat fidels a aquests valors humans perennes. Val la pena tenir-los presents. Amb uns i altres, siguin quines siguin les seves creences religioses, anirem construint un món més humà, més harmònic.
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