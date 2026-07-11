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"Los valores son un escudo y un arma"
Una mujer mira monitores en una tienda de televisiones en San Petersburgo durante un discurso de Vladimir Putin / Dmitry Lovetski AP
Venancio .Rodríguez Sanz
Educar a los hijos sin valores constituye un riesgo profundo, ya que los priva del marco ético necesario para tomar decisiones correctas. Según expertos, esta carencia suele derivar en adultos desorientados, con baja autoestima, conductas egoístas o dependientes, y graves dificultades para integrarse de manera saludable en la sociedad. Los valores actúan como una brújula moral y un escudo protector frente a la incertidumbre del mundo moderno. Cuando los niños crecen sin referencias claras sobre lo que es justo, su desarrollo psicológico se ve comprometido.
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En principio, la ley protege el derecho de los padres a transmitir sus valores y convicciones. Pero, a medida que los hijos crecen, su derecho a la libertad de pensamiento y conciencia cobra mayor peso legal, lo que limita la capacidad de los padres para forzar modos de vida. En España, entidades como RTVE o las televisiones autonómicas son financiadas por el Estado, lo que les condiciona a la hora de dar las noticias... Es paradójico que el que dicta las leyes para limitar la capacidad de los padres para educar en valores a los hijos utilice los medios como herramientas de adoctrinamiento, para usarlos como altavoces que moldean opiniones, actitudes y valores. La educación en valores transmitida por los padres es el parapeto más efectivo para contrarrestar la desinformación. Fomenta el pensamiento crítico y la autonomía personal desde temprana edad, permitiendo al individuo cuestionar los mensajes que recibe y tomar decisiones informadas, en lugar de actuar por impulso.
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