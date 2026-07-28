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"Más de dos años de espera para la valoración y revisión del grado de discapacidad"
Los retrasos en la valoración del grado de discapacidad son una queja unánime del colectivo. / DM
Verónica Delgado
Escribo estas líneas para hacer pública una situación insostenible que vulnera de forma sistemática los derechos de miles de personas en Catalunya: la flagrante demora en las valoraciones y revisiones del grado de discapacidad por parte del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Según la normativa vigente, la Administración tiene un plazo máximo de respuesta de unos pocos meses.
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Sin embargo, los propios datos oficiales publicados por la Generalitat muestran una realidad dramática: en centros de valoración de Barcelona o Badalona como el CAD Taulat o el CAD Badalona, los tiempos medios para una primera valoración alcanzan los 27 meses (más de dos años de espera), mientras que en otros centros supera fácilmente el año y medio.
Detrás de estas cifras no hay expedientes acumulados en una carpeta, sino personas. Cada mes de retraso significa: la imposibilidad de acceder a prestaciones y ayudas económicas indispensables. La denegación de adaptaciones laborales o beneficios fiscales. El estancamiento en el acceso a recursos sanitarios, asistenciales y de movilidad reducida.
Esta inacción administrativa aboca a los ciudadanos más vulnerables y a sus familias a una desprotección absoluta. Es inaceptable que la burocracia tarde más de dos años en reconocer una realidad médica y social que requiere atención urgente. Solicito un plan de choque real para dotar de personal a los Centros de Atención a Personas con Discapacidad (CAD) y la agilización inmediata de los expedientes paralizados. La dignidad y la salud de las personas no pueden quedar en un cajón.
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