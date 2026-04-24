"A Valencia encara regnen els descendents dels vencedors de la batalla d'Almansa"
El cuadro de Felipe V sale de Xàtiva por primera vez en 42 años
Víctor Calvo
Si ens hagueren ensenyat la història amb fets que ens han afectat i no per dates i noms que costen recordar, tal vegada seríem més sensibles a les nostres arrels. Però a l'escola dels anys 40 als 70 ni tan sols ens van contar la història valenciana per noms i dates. Senzillament, la van ignorar. L'única història que els interessava contar era la de la reconquesta i la dels vencedors de la Guerra Civil.
Els valencians tenim tanta història important que recordar i celebrar que, pròxims al 25 d'abril, val la pena detindre's amb interés en esta data. Eixe dia de 1707 era dilluns. Les tropes borbòniques de Felip V (el que està cap a baix a Xàtiva) van derrotar a les de l'Arxiduc Carles, en la batalla d'Almansa ("quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança).
Aquella va ser una les batalles més importants en la Guerra de Secessió. Felip V va abolir l'autonomia política valenciana, els seus Furs, llibertats i privilegis. Li va imposar el model de centralisme castellà amb el Decret de Nova Planta. La ciutat de Xàtiva va ser incendiada i el seu nom esborrat dels mapes. En l'actual Regne de València (Comunitat) cada vegada es parla més castellà i menys el valencià; eixa llengua que ens identifica com un poble amb cultura i tradicions pròpies.
L'última proesa dels polítics (PP i Vox) ha sigut votar en contra de la proposta que el valencià siga llengua vehicular d' À Punt; ells sempre prefereixen el castellà. El 25 d'abril d'enguany serà dissabte, i encara segueixen regnant els descendents dels vencedors de la batalla d'Almansa.
