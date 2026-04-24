"A Valencia encara regnen els descendents dels vencedors de la batalla d'Almansa"

El cuadro de Felipe V sale de Xàtiva por primera vez en 42 años

Víctor Calvo

Si ens hagueren ensenyat la història amb fets que ens han afectat i no per dates i noms que costen recordar, tal vegada seríem més sensibles a les nostres arrels. Però a l'escola dels anys 40 als 70 ni tan sols ens van contar la història valenciana per noms i dates. Senzillament, la van ignorar. L'única història que els interessava contar era la de la reconquesta i la dels vencedors de la Guerra Civil.

Els valencians tenim tanta història important que recordar i celebrar que, pròxims al 25 d'abril, val la pena detindre's amb interés en esta data. Eixe dia de 1707 era dilluns. Les tropes borbòniques de Felip V (el que està cap a baix a Xàtiva) van derrotar a les de l'Arxiduc Carles, en la batalla d'Almansa ("quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança).

Aquella va ser una les batalles més importants en la Guerra de Secessió. Felip V va abolir l'autonomia política valenciana, els seus Furs, llibertats i privilegis. Li va imposar el model de centralisme castellà amb el Decret de Nova Planta. La ciutat de Xàtiva va ser incendiada i el seu nom esborrat dels mapes. En l'actual Regne de València (Comunitat) cada vegada es parla més castellà i menys el valencià; eixa llengua que ens identifica com un poble amb cultura i tradicions pròpies.

L'última proesa dels polítics (PP i Vox) ha sigut votar en contra de la proposta que el valencià siga llengua vehicular d' À Punt; ells sempre prefereixen el castellà. El 25 d'abril d'enguany serà dissabte, i encara segueixen regnant els descendents dels vencedors de la batalla d'Almansa.

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años