Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"València, una ciutat que camina enlloc"
Un guardia civil regulando el tráfico en Valencia / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Jordi Encinas
A València, el cotxe ha deixat de ser només un mitjà de transport per convertir-se en l’amo de l’espai públic. N’hi ha prou amb observar qualsevol matí davant d’un col·legi: dobles files, motors en marxa i voreres ocupades mentre els xiquets respiren el fum dels mateixos cotxes que els han portat. Molts d’aquests trajectes, però, són de pocs centenars de metres.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
S’agafa el cotxe per recórrer dues illes de cases, es bloqueja un carril “només un moment” per entrar al bar o s’envaeix la vorera per recollir algú al mateix portal, Déu el/la guarde de fer un pas més de la compta i creuar el desert de la vorera. És cert que hi ha qui no té alternatives de transport públic per a distàncies més llargues. Però també som molts els que tenim metro o autobús a prop, o que podríem fer ús de la bicicleta i guanyar en salut.
La suma d’aquestes decisions acaba generant ciutats més sorolloses, contaminades i insegures i intransitables per a persones amb mobilitat reduïda. Reduir el protagonisme del cotxe no és una guerra contra ningú: és recuperar carrers per a les persones. Perquè una ciutat on fins i tot per anar a comprar el pa cal arrancar el motor és, simplement, una ciutat que ha perdut el sentit comú, una ciutat que camina enlloc.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- Fraude y apropiación Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Barrios de Barcelona Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Comicios 15M Encuesta de Gesop: Mañueco es el líder preferido por los votantes para ser el presidente de Castilla y León
- Sondeo del GESOP Encuesta Castilla y León: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- Impacto económico de la guerra El conflicto en Oriente Próximo enfría el turismo y altera las rutas de mercancías
- LAS ELECCIONES AZULGRANAS El equipo de campaña de Víctor Font: y Gaspart ya no será el 'sparring' para los debates
- LAS ELECCIONES AZULGRANAS El equipo de campaña de Joan Laporta: la estrategia pivota sobre el carisma del líder
- Televisión y Mas Las poses y las formas de Gonzalo Miró
- CORTO Y AL PIE Después del 8M: la igualdad necesita sumar a los hombres
- Mossos d'Esquadra Catalunya registra diez denuncias por desaparición cada día