Docentes en huelga se manifiestan en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, el 16 de marzo de 2026. / Pau Gracià

Aurora Trigo



Els meus alumnes de la generació Z pensen que els seus profes fan 'ghosting' quan falten a classe. 'Nope': estan en vaga. Sí, pot semblar 'cringe', però els motius són molt 'savage': currar més i cobrar un 25 % menys que el 2010, amb càrregues brutals i condicions que donen 'bored' o 'non challenge'. I sí, els sindicats estan allà com el 'bae' dels profes, fent 'gamblin' perquè les seves reivindicacions siguin escoltades i no siguin només un 'mood six seven' de frustració.

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No és drama 'random': els profes volen aules que no donin 'lache', més 'cash', temps per preparar classes que puguem 'shippear' i millores laborals. Quan es planten en vaga, no només demanen millores materials; també diuen: "No ens tracteu com NPCs": volen poder ensenyar amb dignitat i que la classe sigui realment un espai per aprendre i créixer.

A vegades, els estudiants només veuen que falten classes i pensen que és 'lazy' o un DM que mai arriba. Però darrere hi ha negociacions, compromisos i un objectiu clar: un institut que mereixi ser 'bae' de tots, on l’educació pública sigui 'savage' i no només 'cringe'. Així que, la propera vegada que un 'prof' falti, no ho vegeu com 'ghosting': està lluitant amb els sindicats, fent 'gamblin' per un centre que sigui digne, just i que tots puguem 'shippear'.

I mentre alguns poden pensar que és 'non challenge', la realitat és que és una manera 'savage' de defensar l’educació i que la 'Gen Z' tingui un futur millor. Atentament, una 'prof boomer' que parla el vostre llenguatge i que promet no fer 'ghosting' només perquè avui toca vaga.