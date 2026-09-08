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"Vaga de mestres"

CLASE VACIA EN EL COLEGIO CEIP MOSTEIRO DE MEIS. AULA. SILLAS LEVANTADAS. RECOGIDAS. FOTO DE RECURSO. COLEGIO CERRADO. AULAS CERRADAS

CLASE VACIA EN EL COLEGIO CEIP MOSTEIRO DE MEIS. AULA. SILLAS LEVANTADAS. RECOGIDAS. FOTO DE RECURSO. COLEGIO CERRADO. AULAS CERRADAS / Noe Parga / VIGO

Antoni Ollé Alarcón

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Som un grup de pares que parlarem políticament incorrecte. Ells són uns bons professionals amb un bon sou (sabent que tothom sempre vol guanyar més diners). Tenen vacances a l'agost, dues setmanes al desembre, una setmana i mitja per Setmana Santa, a més dels dies de lliure disposició. Se'ls va dir que comencessin l'u de setembre per ajudar les famílies i es van enfadar. Des del curs 2012-2013 es va retirar una hora lectiva i ells no han fet cap manifestació per demanar que torni aquesta hora. S'excusen amb les ràtios, però si només volguessin ràtios no parlarien de sous.

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A la nostra època érem molts alumnes a classe i alguns tenim carrera universitària. Suposem que ells volen quatre o cinc nens per classe. En altres empreses, amb tantes vagues ja haurien fet expedients de regulació. Coneixem famílies en què l'un s'ha d'agafar vacances al juliol i l'altre a l'agost per poder cuidar els fills; si no, ens els encolomen a altres pares que tenim la sort de tenir més temps lliure amb l'excusa de fer «pijamades» amb els amics.

Ànims, pares!

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