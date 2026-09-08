Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Vaga de mestres"
CLASE VACIA EN EL COLEGIO CEIP MOSTEIRO DE MEIS. AULA. SILLAS LEVANTADAS. RECOGIDAS. FOTO DE RECURSO. COLEGIO CERRADO. AULAS CERRADAS / Noe Parga / VIGO
Antoni Ollé Alarcón
Som un grup de pares que parlarem políticament incorrecte. Ells són uns bons professionals amb un bon sou (sabent que tothom sempre vol guanyar més diners). Tenen vacances a l'agost, dues setmanes al desembre, una setmana i mitja per Setmana Santa, a més dels dies de lliure disposició. Se'ls va dir que comencessin l'u de setembre per ajudar les famílies i es van enfadar. Des del curs 2012-2013 es va retirar una hora lectiva i ells no han fet cap manifestació per demanar que torni aquesta hora. S'excusen amb les ràtios, però si només volguessin ràtios no parlarien de sous.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
A la nostra època érem molts alumnes a classe i alguns tenim carrera universitària. Suposem que ells volen quatre o cinc nens per classe. En altres empreses, amb tantes vagues ja haurien fet expedients de regulació. Coneixem famílies en què l'un s'ha d'agafar vacances al juliol i l'altre a l'agost per poder cuidar els fills; si no, ens els encolomen a altres pares que tenim la sort de tenir més temps lliure amb l'excusa de fer «pijamades» amb els amics.
Ànims, pares!
Participaciones de loslectores
"Estado-nación y globalización"
Juan Carlos Solari Santa Cruz de Tenerife
"Canvi de paradigma"
Joan Soldevila Adán Barcelona
¿Les importa Ceuta?
Miguel Rabadan Soriano Barcelona
"Marruecos a medio hacer"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Crisis migratoria Sánchez busca contrarrestar la versión del PP sobre el papel de Rabat en Ceuta con la desclasificación de documentos
- Andà p'allá, bobo Mourinho mete el dedo en el ojo a los árbitros, pero ¿tendrá respuesta?
- Entrevista Catalina Ribas Núñez, catedrática en microbiología: "Las células enferman al dejar de entenderse con sus vecinas"
- Tribunales "Las ocho tramas de corrupción en operaciones urbanísticas" de Alfonso Grau en el caso Azud
- Novedad Nuevo Dacia Spring: ahora sí (y por un precio de derribo)